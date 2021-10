SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis ordnet die Notwendigkeit einer dritten Impfung folgendermassen ein:

Die Notwendigkeit für eine Corona-Booster-Impfung für die junge, gesunde Bevölkerung scheint im Moment nicht gegeben. Es gibt zwar in allen Altersgruppen einige wenige Impfdurchbrüche die zu Spitaleinweisungen führen, gemäss den Zahlen des BAG.

Die Zahlen sind aber im Vergleich zu den ungeimpft ins Spital Eingewiesenen 10-20 Mal geringer. Das heisst, die Impfung schützt ausser in Ausnahmefällen fast alle Menschen noch immer sehr gut vor einem schweren Verlauf. Erst bei der Altersgruppe über 80 Jahre ist es anders: Dort ist die Zahl der Impfdurchbrüche ähnlich gross, wie die Zahl der ungeimpft Eingewiesenen. Das lässt auf einen nachlassenden Schutz in dieser Alterskategorie schliessen. Zudem ist in dieser Altersgruppe auch die Impfung am längsten her in der Regel.

Bei der breiten Bevölkerung verlaufen die Impfdurchbrüche in der Regel mild, das heisst man kann sich selber auskurieren und muss nicht ins Spital. Die Erkrankung wirkt dann gewissermassen als Booster – und jemand mit Impfung und anschliessender Erkrankung hat nachher einen sehr guten Schutz. Noch nicht klar ist allerdings, ob diese Durchbruchsinfektionen auch zu Langzeitfolgen führen können (Stichwort Long Covid), dazu gibt es noch keine wissenschaftlichen Daten. Ob also ein «Boost» des Immunsystems durch eine Reinfektion oder durch eine erneute Impfung sinnvoller ist aus gesundheitspolitischer Sicht, muss darum noch angeschaut werden. Möglich, dass dies in einem halben Jahr anders beurteilt wird als jetzt – und eine Boosterimpfung dann auch für jüngere Menschen empfohlen wird. Aber klar ist das noch nicht.