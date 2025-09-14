Pfister: «Es zeigt sich, wie labil die Situation in Europa ist»

Das Eindringen von russischen Drohnen in den Luftraum Polens hat laut Verteidigungsminister Martin Pfister momentan «keine konkreten Auswirkungen» auf die Schweiz.

«Es zeigt sich aber, wie labil die Situation in Europa ist», sagte Pfister in einem Interview mit der «SonntagsZeitung»

Die Sicherheit Europas sei über die Ukraine hinaus bedroht, so der Bundesrat weiter.

Er bezeichnete das Eindringen in den polnischen Luftraum als eine «Verletzung der territorialen Integrität eines europäischen Staates».

Legende: Bundesrat Martin Pfister (links) stellte am Freitag den neuen Chef der Armee vor: Benedikt Roos. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Die Reaktionen der europäischen Staaten zeigten, dass sie die Bedrohung sehr ernst nähmen, sagte Pfister. Denn mit solchen Aktionen steige das Risiko einer Eskalation.

Luftverteidigung gegen solche Drohnen nicht ausreichend

Ein gleiches Szenario für die Schweiz ist nach Angaben des Bundesrats – schon wegen der geografischen Lage – nicht sehr wahrscheinlich. Sollte es dennoch dazu kommen, wäre die Schweizer Luftverteidigung Stand heute laut ihm nicht dazu im Stande, solche Drohnen abzuwehren.

Man habe zwar Luftabwehrsysteme, um Drohnen aus kurzer Distanz abzuschiessen, sagte Pfister. Die Schweiz wartete aber auf die Auslieferung von Systemen mit mittlerer und längeren Reichweite. «Insbesondere beim Patriot-System gibt es bekanntlich Verzögerungen», sagte der Mitte-Bundesrat.

Das US-Verteidigungsdepartement priorisiert aufgrund der Unterstützung der Ukraine die Auslieferung der Patriot-Systeme neu, wodurch die Schweiz erst spätere Produktionen erhalten soll.

Kooperation mit umliegenden Ländern

Für die Schweiz weise der Nachrichtendienst des Bundes schon länger darauf hin, dass sich die Bedrohungslage weiter verschärfe, erinnerte der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). «Es besteht das Risiko, dass die Sicherheit in der Schweiz in den nächsten fünf Jahren viel stärker bedroht wird, als wir uns das heute vorstellen.»

Auch hinsichtlich Drohnen verwies Pfister auf eine engere Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. Drohnen könnten wirksamer bekämpft werden, wenn sie früh und weit vor der Landesgrenze entdeckt würden, sagte der VBS-Chef.

Die grossen Herausforderungen für den neuen CDA Box aufklappen Box zuklappen Am Freitag präsentierte Martin Pfister den neuen Chef der Armee (CDA) Benedikt Roos. Die Armee stehe vor grossen Aufgaben wie zum Beispiel die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit, die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen und der bodengestützten Luftverteidigung, sagte Pfister. Und das erwartet Bundesbern von Benedikt Roos: Werner Salzmann, Ständerat SVP/BE: «Wir müssen so schnell wie möglich, die Verteidigungsfähigkeit wiederherstellen. Das ist sein Hauptauftrag, dass er die Projekte, die angebrochen sind und teilweise nicht gut funktionieren, in die richtige Richtung lenkt und die Modernisierung der Bodentruppen in Angriff nimmt.» Priska Seiler Graf, Nationalrätin SP/ZH: «Man muss die Armee auf die neusten Bedrohungen ausrichten und die Zusammenarbeit mit Europa finde ich auch sehr wichtig.» Josef Dittli, Ständerat FDP/UR: «Wir haben mit Sicherheit eine Dringlichkeit bei der Boden-Luft-Abwehr. Dort sind grosse Lücken, bei der Drohnenabwehr insbesondere.»

Eine Kooperation solle möglichst weit gehen, jedoch nur so weit, dass die Schweiz noch selbstständig über den Einsatz ihrer Mittel entscheiden könne.

Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch war auch eine grosse Zahl an Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige russische Drohnen ab. Seitdem erhält Polen verstärkte Unterstützung von Nato-Verbündeten. Die Schweiz ist kein Mitglied der Nato.