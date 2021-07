In Bern verfolgt man diese Idee euphorisch, in Zürich sieht man nach ersten Erfahrungen einen beschränkten Nutzen.

Die Zahl der Elektroautos hat in der Schweiz deutlich zugenommen: Im letzten Jahr waren es knapp 20'000, ein Plus von 49 Prozent gegenüber 2019. Hinzu kommen über 14'000 Plug-in-Hybridfahrzeuge (plus 225 Prozent).

Stecker dran und fertig

Auch das Ladenetz wird laufend ausgebaut. Einzelne Anbieter tun das über die Strassenlaterne – hier besteht ja bereits ein Netz. Die Strassenlaternen bringen Licht und somit Strom in jede Strasse. Stecker dran und fertig ist die Ladestation für Elektroautos im Quartier oder in der blauen Parkzone.

In Bern etwa gibt es zwei Standorte, umgesetzt von Move Mobility. «Es geht darum, Nutzerverhalten zu testen und auch die technischen Möglichkeiten abzuklären, damit man dann später solche Produkte auch national ausrollen kann», erklärt Geschäftsführer Ivo Brügger.

Es braucht mehr Ladepunkte und eine Reservationsmöglichkeit.

Hinter Move Mobility stehen verschiedene Schweizer Stromversorger, auch jener der Stadt Bern. Erste Rückmeldungen hat Ivo Brügger bereits erhalten. «Es braucht mehr Ladepunkte und es braucht eine Reservation der Ladepunkte, damit die Parkplätze nur für Elektroautos zugänglich sind», zieht er ein Fazit daraus. Eine Ladestation ohne Parkplatz bringt schliesslich nichts.

Mehr Erfahrung mit den Ladestationen an Laternen hat man im Kanton Zürich. Hier gibt es vier solche Ladestationen. Bei den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich wurden Einschränkungen festgestellt.

Die Beleuchtungsnetze sind nicht so gebaut, dass man grosse Leistungen übertragen kann.

«Das eine ist die Ladezeit, die Beleuchtungsnetze sind in der Regel nicht so gebaut, dass man da grosse Leistungen übertragen kann. Somit ist eine schnelle Ladung eigentlich nicht möglich», erklärt Jörg Haller von den Elektrizitätswerken. «Aufgrund des Ausbaus der Netze kann man auch nicht viele Ladestationen an seinem Netz installieren.»

Als Ergänzung sinnvoll

Somit sei ein flächendeckender Rollout über das Beleuchtungsnetz in der heutigen Form eigentlich nicht möglich. Dennoch ist Haller überzeugt: «Ich glaube, es ist eine sehr gute Möglichkeit, die zukünftige Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu ergänzen.»

Will heissen: Auch wenn künftig noch mehr Elektroautos auf Schweizer Strassen verkehren, werden sie wohl nur punktuell an Strassenlaternen Strom tanken.