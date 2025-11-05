- Der Bundesrat verabschiedet sich vom heutigen elektronischen Patientendossier.
- Anstelle dessen soll das sogenannte «elektronische Gesundheitsdossier» eingeführt werden.
- Als nächstes wird sich das Parlament damit befassen.
- Sofern es zustimmt, sollen die gesetzlichen Neuerungen ab 2030 in Kraft treten.
«Die Schwächen des elektronischen Patientendossiers sind für unser Gesundheitssystem ein Problem», sagt Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider vor den Medien in Bern. Die Situation sei «sehr unbefriedigend», die Systeme veraltet: «Manche bieten nicht einmal eine Stichwortsuche», erklärt sie.
So funktioniert das neue E-Dossier
Wie in Dänemark und Österreich soll deshalb künftig jede in der Schweiz wohnhafte Person automatisch eine elektronische Gesundheitsakte erhalten. Das Ziel: Alle relevanten Gesundheitsdaten sollen digital an einem Ort verfügbar sein – immer und überall, gerade im Notfall.
Wer das nicht will, kann wie bei der Organspende der Eröffnung eines Dossiers widersprechen oder die Daten jederzeit löschen lassen. Auch über die Zugriffsrechte sollen alle selbst entscheiden können. Der Bundesrat betont in der Mitteilung, die Sicherheit der Daten habe für ihn «oberste Priorität». Der Bund trage die Verantwortung für den Schutz und die Sicherheit der Daten und sorge dafür, dass die Daten in der Schweiz aufbewahrt würden.
Im Rahmen einer grundlegenden Neuausrichtung würden die Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen sowie die Finanzierung im Vergleich zum elektronischen Patientendossier nun angepasst und im neuen Bundesgesetz über das elektronische Gesundheitsdossier klarer geregelt, heisst es zudem in einer Mitteilung, die der Bundesrat dazu veröffentlicht hat. Der Bundesrat sei überzeugt, dass das neue Dossier «deutlich besser aufgesetzt» sei.