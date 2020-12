Der Zeitplan des Bundes sei ambitioniert, sagt Florian Egloff, Cybersecurity-Wissenschaftler am Institut für Sicherheitsstudien der ETH Zürich. Er ist einer der Experten, die in diesem Prozess konsultiert wurden.

Der zweite Anlauf zum E-Voting-Test sei gut aufgegleist, findet er. Er räumt aber ein: «Die Debatte um E-Voting wird momentan noch sehr technisch geführt. Bei Design, Aufbau und Testbetrieb wird es wichtig sein, die Bevölkerung einzubeziehen, um das Vertrauen in den neuen Stimmkanal aufzubauen.»

In Zeiten der Fake News müsse sich Bund und Kantone schon sehr früh im Klaren sein, was sie tun, wenn der Vorwurf auftauche, das E-Voting-System sei während einer Abstimmung manipuliert worden. «Das heisst, das Vertrauen in diese Überprüfung muss vor der Einführung des Systems bei der Bevölkerung aufgebaut werden», sagt Egloff.