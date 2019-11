Vergangene Woche wurde der als «Carlos» bekannt gewordene junge Mann Brian zu einer weiteren Gefängnisstrafe, aufgeschoben zugunsten einer Therapie, verurteilt. Es ist dies bloss die jüngste Verurteilung in einer schier endlos langen Kette von Strafen für den 24-Jährigen. Seit er als zehnjähriger Bub zum ersten Mal straffällig wurde, fand Brian nicht mehr aus der unheilvollen Spirale von Delikten und Strafen, von Gewalt und Missbrauch heraus. Das sei traurig, sagt Michael Seiler. Kaum jemand in der Schweiz hat so viel Erfahrung im Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen wie der Gründer und Leiter der Stiftung Stärenegg im Emmental. Seit 50 Jahren schon finden dort sozial auffällige Kinder ein zu Hause – immer wieder auch sogenannt hoffnungslose Fälle.