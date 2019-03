Uhren in der Nacht weiter gedreht

Am Sonntag um 2 Uhr in der Nacht wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt auf 3 Uhr.

Die Abende bleiben also länger hell.

In diesem Jahr dauert die Sommerzeit bis am 27. Oktober.

Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern einheitlich die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.

Nun hat das EU-Parlament diese Woche für eine Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021 plädiert. In einer EU-Umfrage zur Sommerzeit hatten sich mehr als 80 Prozent dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Für die tatsächliche Abschaffung müsste allerdings noch ein Kompromiss mit den Mitgliedstaaten erzielt werden.

Bild 1 / 7 Legende: Sommerzeit In der Schweiz werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Uhren eine Stunde nach vorne gestellt. Dadurch wird es morgens eine Stunde später hell und am Abend eine Stunde später dunkel. SRF Bild 2 / 7 Legende: Sommerzeit weltweit Die Schweiz ist nicht das einzige Land weltweit, das die Umstellung auf Sommerzeit kennt. Die Länder Europas aber auch Nordamerika und Kanada drehen an der Uhr. Die Mehrheit der Staaten dieser Welt haben aber die Zeitumstellung abgeschafft oder gar nie eingeführt. So stellen die Länder in Äquatornähe nicht auf Sommerzeit um. SRF Bild 3 / 7 Legende: Europa Grossbritannien führte 1916 die Sommerzeit ein. Das Motiv: Das Optimum an nutzbarer Tageszeit gewinnen. Die Schweiz folgt 1941, der Bundesrat will so Energie sparen. 1943 schafft er sie wieder ab, der Spareffekt blieb aus. Ab 1981 wird die Sommerzeit erneut eingeführt, um sich den Nachbarländern anzupassen. Russland schaffte 2014 die Sommerzeit ab. SRF Bild 4 / 7 Legende: Nord- und Mittelamerika In den USA wird seit 2005 am 2. Sonntag im März auf Sommerzeit umgestellt. Eingeführt wurde sie im 1. Weltkrieg. Im 2. Weltkrieg wurde die ganzjährige «War Time» eingeführt. Von 1945 bis 1966 gab es keine einheitliche Regelung. Erst 1966 wurde die Zeitumstellung per Bundesgesetz vereinheitlicht. Kanada orientiert sich mehrheitlich an den USA. SRF Bild 5 / 7 Legende: Afrika Die Mehrheit der afrikanischen Staaten kennen keine Zeitumstellung oder haben sie abgeschafft. Eine mögliche Erklärung für die Staaten in Äquatornähe: Der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs schwankt dort jährlich nur um rund 20 Minuten. Darum macht die Zeitumstellung wenig Sinn. Nur Marokko, Namibia sowie Westsahara nutzen die Umstellung auf Sommerzeit. SRF Bild 6 / 7 Legende: Asien Die gleichen Gründe für den Verzicht auf die Umstellung auf Sommerzeit gelten auch für die asiatischen Staaten in Äquatornähe. Lediglich in Israel, Jordanien und im Iran werden die Uhren vorgestellt. Die Türkei hat 2016 die Sommerzeit abgeschafft. SRF Bild 7 / 7 Legende: Australien Auf dem kleinsten der Kontinente wird in Australien und Neuseeland die Zeit umgestellt, in Papua-Neuguinea nicht. Australien stellt nur im Süden des Kontinents die Zeit um. In Darwin wurden im Norden Australiens letztmals die Uhren im März 1944 umgestellt. SRF

Letztlich soll nach dem Willen des Europaparlaments jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden können, ob er in zwei Jahren eine dauerhafte Winter- oder Sommerzeit einführen will. Für diejenigen Staaten, die sich für die Winterzeit entscheiden, stünde die letzte Zeitumstellung demnach im Oktober 2021 an.