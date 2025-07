Sexualisierte Gewalt ist kein Randproblem, sondern tief in gesellschaftlichen Strukturen verankert. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik der Schweiz wurden im Jahr 2024 insgesamt knapp 10'000 Straftaten gegen die sexuelle Integrität erfasst. Dazu zählen unter anderem Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe und sexuelle Belästigung.

Diese Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit, Massnahmen zur Prävention und Unterstützung von Betroffenen zu verstärken. Die Dunkelziffer dürfte zudem erheblich höher sein, da viele Übergriffe nicht zur Anzeige gebracht werden.

Auffällig in Basel-Stadt: Anzeigen wegen häuslicher Gewalt sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Dabei ist unklar, ob es tatsächlich mehr Fälle gab – oder ob einfach nur mehr Anzeigen erstattet wurden. Dies könnte auch auf eine positive Entwicklung hindeuten. Nämlich dann, wenn sich mehr Menschen an die Polizei wenden.