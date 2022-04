Dr. Nicole Vögeli Galli arbeitet als selbstständige Rechtsanwältin und ist Dozentin für Arbeitsrecht, internationales Arbeitsrecht und öffentliches Personalrecht an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Arbeitsrecht, öffentliches Personalrecht und Gleichstellungsrecht. Seit 2022 amtet sie als Vizepräsidentin der Schlichtungskommission gemäss Gleichstellungsgesetz für das Personal der Bundesverwaltung.