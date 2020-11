Wenn wir weiterfahren wie bisher, wird die Schweiz in Zukunft viel Strom importieren müssen. Ob der aber erhältlich sein wird, ist offen. Denn alle europäischen Länder wollen weg von den fossilen Brennstoffen hin zu Strom. Auch scheint der in der Studie berechnete Zuwachs beim Stromverbrauch bis 2050 mit elf Prozent gegenüber heute etwas gar optimistisch. So könnten dannzumal statt der im Bericht erwähnten 3.6 Millionen Elektroautos durchaus eine Million mehr auf den Schweizer Strassen unterwegs sein. Andere Berechnungen für das Jahr 2050 gehen denn auch davon aus, dass wir 30 oder sogar 50 Prozent mehr Strom benötigen werden.