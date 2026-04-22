Meistertitel in Griffweite – und die Freinacht gleich mit dazu

Der FC Thun steht kurz vor dem ersten Meistertitel der Klubgeschichte.

Am kommenden Wochenende ist es für die Thuner auf zwei Wegen möglich, den Titel zu holen.

Falls es so weit kommt, hat der Gemeinderat eine Freinacht bewilligt.

Zwei mögliche Szenarien würden dazu führen, dass sich der FC Thun Ende dieser Woche «Schweizer Meister» nennen kann. Gewinnt er am Samstagabend im Heimspiel gegen den FC Lugano, findet nach Spielschluss in der Stockhorn Arena eine spontane Meisterfeier mit Präsentation der Spieler statt.

Legende: Der Traum vom ersten Titel lebt: Bereits am Wochenende könnte sich der FC Thun in seiner Aufstiegssaison die erste Trophäe sichern. Keystone/ANTHONY ANEX

Sollte der Meistertitel für den FC Thun am Samstag noch nicht Tatsache werden, könnte es am Sonntagnachmittag erneut so weit sein. Hierfür muss YB einen Sieg gegen den FC St. Gallen einfahren. Der Klub organisiert für die Fans ein Public Viewing der Partie in der Stockhorn Arena, die Mannschaft verfolgt sie in einer Lounge.

Fanumzug und Freinacht

Im Falle eines Titelgewinns findet ein Fanumzug vom Stadion zum Rathausplatz statt. Das Team wird mit einem STI-Bus in die Stadt gefahren. Zudem hat der Thuner Gemeinderat in beiden Fällen eine Freinacht bewilligt. Gastronomiebetriebe dürften Fans die ganze Nacht lang bedienen.

Die offizielle Meisterfeier wird am 15. Mai auf dem Stadthofplatz stattfinden. Hierfür hat der Gemeinderat ebenfalls eine Freinacht bewilligt.