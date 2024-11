Die Schneefallgrenze sinkt und die Tage werden kälter in der Schweiz. Welche Regionen sich schon auf den ersten Schnee freuen dürfen und wo Wintersportler bereits auf die Piste können, weiss SRF-Meteo-Redaktor Luzian Schmassmann.

Luzian Schmassmann Meteorologe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nach dem Bachelor in Geowissenschaften in Basel folgte das Masterstudium in Atmosphärenwissenschaften in Innsbruck. Während und nach dem Studium absolvierte er mehrere Praktika bei diversen privaten und staatlichen Wetterbüros. Seit Sommer 2017 arbeitet er als Meteorologe bei SRF Meteo.

Wie tief sinkt die Schneefallgrenze?

Bis Sonntagnachmittag ist die Schneefallgrenze kein Thema bei uns. Bis dahin haben wir Hochdruckwetter und es wird auch in der Höhe nochmals sehr mild mit 9 Grad auf 2000 Metern am Samstag.

Danach ändert sich das Wetter. Die erste Kaltfront erreicht uns von Sonntagnachmittag auf Montag. Die Schneefallgrenze sinkt dabei wahrscheinlich von 1500 gegen 900 Meter. Bereits am Dienstagnachmittag /-abend wird die nächste Kaltfront zur Schweiz geführt. Dabei sinkt die Schneefallgrenze von anfangs 1500 Metern bis in der Nacht auf rund 600 Meter. Am Mittwoch und Donnerstag sind dann sogar Schneeschauer bis in die tiefsten Lagen möglich.

Welche Regionen können sich auf Schnee freuen?

In den Bergen wird es nächste Woche richtig winterlich. Bereits von Sonntag auf Montag gibt es in den Voralpen und am Alpennordhang 10 bis 30 cm Neuschnee. Vom Dienstag bis Donnerstag kommen nochmals 30 bis 70 cm dazu. Inneralpin sind die Mengen etwas geringer. Ob der Schnee auch im Flachland liegen bleibt, ist momentan noch unklar.

Wo kann man in den Bergen schon Skifahren gehen?

Derzeit sind noch viele Skigebiete geschlossen. Doch frühe Wintersportler können unter anderem in den Skigebieten Saas-Fee, Zermatt und Mürren-Schilthorn in die Saison starten. In diesen Skigebieten sind einige Bergbahnen und Pisten bereits geöffnet.

Legende: Auf 1055 Meter über Meer, im Bergdorft Champéry im Kanton Wallis liegt schon der erste Schnee. (13. November 2024) Keystone/ MAXIME SCHMID

Wird es jetzt so richtig kalt?

Der Winter kommt definitiv langsam in Fahrt. Bereits in den nächsten Nächten sinken die Temperaturen im Flachland gegen den Gefrierpunkt. Lokal ist Frost möglich. Ab Mitte nächster Woche sind dann auch die Höchstwerte im Flachland nur noch bei 2 bis 5 Grad.

Was heisst das für den Garten?

Mit den sinkenden Temperaturen lohnt es sich den Garten winterfest zu machen. Allmählich ist es auch empfehlenswert das Wasser aus den Aussenhähnen abzulassen.

Wie sehen die kommenden Wochen aus?

Die kühle Phase hält voraussichtlich bis mindestens nächstes Wochenende an. Danach sieht es in den aktuellen Wettermodellen wieder nach einer Erwärmung aus. Diese Prognosen sind jedoch noch unsicher.