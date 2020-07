Der Weltfussballverband Fifa lässt in einer Erklärung mitteilen, dass er die Entscheidung des ausserordentlichen Bundesanwalts zur Eröffnung des Strafverfahrens zur Kenntnis nehme.

Fifa-Präsident Gianni Infantino lässt sich in der Mitteilung zudem folgendermassen zitieren: «Ein Treffen mit dem Bundesanwalt der Schweiz ist völlig legitim und völlig legal. Es ist keine Verletzung von irgendetwas. Im Gegenteil, es gehört auch zu den treuhänderischen Pflichten des Fifa-Präsidenten.» Das Treffen mit dem Bundesanwalt sollte zur lückenlosen Aufklärung beitragen. Zum damaligen Zeitpunkt seien über zwanzig Verfahren gegen ehemalige Fifa-Mitglieder anhängig gewesen, so Infantino in der Mitteilung.