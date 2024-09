In einigen Bereichen sind die Verhandlungen inzwischen abgeschlossen, etwa im institutionellen Bereich (Rolle des Europäischen Gerichtshofs, dynamische Rechtsübernahme). Ziel der EU-Kommission ist ein Abschluss bis im Dezember 2024. Das will auch der Bundesrat, wenn das Ergebnis stimmt. Zuletzt wurden die Verhandlungen in mehreren noch offenen Bereichen intensiviert. Der Bundesrat will im Oktober eine Zwischenbilanz ziehen. Nach dem Verhandlungsabschluss wäre das Parlament und später das Stimmvolk am Zug. Auch die EU müsste den neuen Vertrag vor dem Inkrafttreten noch ratifizieren.