Evakuiertes Bündner Dorf - Einheimische befürchten, dass Brienz/Brinzauls aufgegeben wird

Nicht nur die Zukunft des kürzlich zerstörten Dorfes Blatten VS ist ungewiss. In Brienz GR dürfen die Bewohner seit Monaten nicht mehr in ihren Häusern übernachten. Ihre Umsiedlung ist dennoch umstritten. Wer sich dafür entscheidet, kann nie mehr in das gefährdete Dorf zurückkehren.