Im Kanton Uri wurde eine weitere Petition gegen die Marina-Pläne des ägyptischen Investors Samih Sawiris eingereicht.

6450 Personen unterzeichneten die Petition «Der Urnersee gehört uns!».

Sawiris möchte in Isleten eine Marina, einen Bootshafen mit Hotel und Ferienwohnungen bauen.

Audio Aus dem Archiv: Idee zum Projekt in Isleten kommt unterschiedlich gut an 02:24 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden.

Das Flüeler Komitee fordere mit der Petition, dass die Landschaft rund um den Urnersee erhalten bleibe und die Pläne von Samih Sawiris nie umgesetzt würden, teilte es mit. Der Seezugang müsse für alle gewährt bleiben. Tourismusprojekte dürften zudem nicht die Immobilienpreise im Urnerland anheizen.

Ursprünglich schwebte Sawiris die Idee von zwei Marinas am Urnersee vor: Eine in Flüelen, eine zweite in Isleten. Die Hafenpläne in Flüelen wurden jedoch nach heftigem Widerstand vorzeitig versenkt. Über seine Vorstellungen in Isleten informierte Sawiris Anfang April die lokale Bevölkerung.

Legende: Das Gelände in Isleten ist bereits im Besitz vom Samih Sawiris. Seine Pläne mit dem Landabschnitt finden jedoch nicht alle in Uri gut. Keystone

Komitee gegen «blinde Euphorie»

Trotz Erfolg in Flüelen werde das Komitee die gesammelten Unterschriften nun einreichen, heisst es weiter. Und zwar gleich fünf Mal: Bei den Gemeinden Flüelen, Seedorf und Isenthal sowie beim Urner Regierungsrat und beim Engeren Rat der Korporation.

Die Petitionäre fordern die Behörden auf, «sorgsam» mit den in Uri knappen Bodenressourcen umzugehen und den Ideen von Samih Sawiris nicht «mit blinder Euphorie» zu verfallen. Sie würden das nun lancierte Projekt in Isleten weiterhin «sehr kritisch verfolgen». Ende März hatte bereits die Kantonalpartei der Urner Grünen eine von 3700 Personen unterzeichnete Petition gegen die Hafen-Pläne eingereicht.