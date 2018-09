Bei ihrer Delegiertenversammlung im Baselbieter Pratteln will die FDP den Heimat-Begriff ins Zentrum ihrer «Vision für die Schweiz» rücken.

Dabei will die Partei sieben Ziele formulieren, die auch ihrem wirtschaftsliberalen Gedankengut entsprechen.

Ein Jahr vor den Parlamentswahlen gibt sich die FDP selbstbewusst: die Freisinnigen wollen den Wahlerfolg von 2015 wiederholen und weiter zulegen.

FDP verabschiedet ihre «Vision für die Schweiz»

Gelingen soll dies mit einer «Vision für die Schweiz», die heute am Parteitag in Pratteln verabschiedet wird. Im Zentrum steht ein Begriff, den sonst eher konservative Parteien gerne verwenden: die Heimat.

Sieben Ziele formuliert die FDP für ihre Vision von der Schweiz und sie tönen bekannt wirtschaftsliberal: eine eigenständige und vernetzte Interessenpolitik zum Beispiel. Und auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die ermöglichen, nicht verhindern – oder Digitalisierung im Dienste der Menschen.

«FDP-Vision stellt Begriff der Heimat ins Zentrum»

Am wichtigsten ist Parteipräsidentin Petra Gössi aber ein ganz anderer Begriff: «Wir werden eine Vision der Schweiz aufzeigen, der positiven Schweiz. Weil wir eine Partei sind, die positiv in die Zukunft schaut. Und in dieser Vision steht der Begriff der Heimat im Zentrum».

Heimat, ein Begriff, den man eher im Visionspapier der SVP erwarten würde? «Nein, der Heimat-Begriff ist natürlich kein Begriff der SVP, sondern es ist Sache von jeder Partei, von jedem einzelnen Bürger sich auszuzeichnen, wie diese Heimat aussehen soll. Und da glaube ich wäre es verfehlt, wenn nur die SVP sich dazu äussert», meint Gössi.

Abstand zur SVP verkleinern

Und so steht dann «Unsere Schweiz – unsere Heimat» als Titel über der freisinnigen Wahlplattform: «Das ist so ein bisschen das Hintergrundrauschen unseres Wahlkampfes», erklärt Gössi. Ein Hintergrundrauschen, das möglicherweise einen weiteren Wahlerfolg der FDP begleiten könnte.

Auf kantonaler Ebene hat in den letzten drei Jahren keine andere Partei so viele Sitze hinzugewonnen wie die FDP. Nächstes Jahr soll nun auch auf nationaler Ebene der Abstand zur SVP verkleinert werden.