Die Fluggesellschaft Swiss streicht wegen des Streiks des Verkehrspersonals in Deutschland am Sonntag sämtliche Flüge zwischen der Schweiz und München.

Für Montag werden zudem alle Verbindungen nach München und Frankfurt annulliert.

Die Flüge nach Berlin seien dagegen vom Ausstand nicht betroffen und fänden wie geplant statt, teilte der Mediensprecher der Fluggesellschaft, Michael Stief, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Die Auswirkungen auf die Flüge von der Schweiz nach Dresden, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Nürnberg und Stuttgart würden derzeit noch geprüft. Swiss wird den Angaben zufolge alle Passagierinnen und Passagiere kontaktieren, die bei der Buchung eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben. Personen, die über ein Reisebüro gebucht haben, bittet die Airline, sich mit diesem in Verbindung zu setzen.

Warnstreik legt Verkehr lahm

Die deutschen Gewerkschaften haben im Kampf um Lohnerhöhungen für Montag ihre Mitglieder im Verkehrssektor zu landesweiten Warnstreiks aufgerufen. An einigen Orten soll es bereits am Sonntag Aktionen geben. Betroffen sind nebst dem Bahn- und Flugverkehr auch Wasserstrassen, Häfen und die Autobahngesellschaft.

Am Flughafen München wird wegen des Streiks weder am Sonntag noch am Montag regulärer Passagier- und Frachtverkehr stattfinden. Bereits am Donnerstag hatte zudem die Deutsche Bahn mitgeteilt, den Fernverkehr am kommenden Montag vollständig einzustellen. Auch im Regionalverkehr werde «grösstenteils kein Zug fahren», hiess es.

Die SBB ersetzen wegen des Bahnstreiks in Deutschland zahlreiche grenzüberschreitende Züge – allerdings nur in der Schweiz selbst. Von Reisen ins nördliche Nachbarland am Montag raten sie ab. Zu einzelnen Ausfällen werde es bereits am Sonntag und auch noch am Dienstag kommen, teilte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit.