Werden die Liegenschaften in Mitholz fair bewertet?

Verena und Peter Zumkehr haben ihr Haus in Mitholz 1970 gebaut. Aus ihrem Haus wurde ein Zuhause: «Es ist ein vertrautes Stück Umgebung», sagt der Rentner mit dem weissen Schnauz, der bald 80 Jahre alt wird. «Es wurde mit uns älter», ergänzt seine Frau. Ihr Haus wird wie jedes andere in Mitholz derzeit bewertet.

Die Mitholzerinnen und Mitholzer müssen aus Sicherheitsgründen das Dorf für Jahre verlassen. Grund: Vom ehemaligen Munitionslager im Fels geht weiterhin Gefahr aus. Deshalb will es der Bund räumen lassen und evakuiert die Bewohner.

Legende: Die Zumkehrs müssen ihr Haus wegen der Sanierung des Munitionsdepots in Mitholz verlassen. Matthias Baumer/SRF

Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS will in vier Etappen bis Ende Jahr alle betroffenen Häuser durch Experten schätzen lassen. Damit sich die Betroffenen mit dem Geld an einem anderen Ort eine neue Existenz aufbauen können, legt das VBS eine Entschädigung fest.

Einheitliche Bewertung

Die Bewertungen der Liegenschaften führen die unabhängigen Experten nach einem festgelegten Prozess durch. Ein «Schätzerhandbuch» dient als Leitfaden. Damit sollen die Häuser und Höfe in Mitholz möglichst einheitlich bewertet werden.

Das ist aber nur ein Teil, sagt Bruno Locher, Chef Raum und Umwelt beim VBS. Um den Verlust der Liegenschaft zu ersetzen, ist ein «individueller, zusätzlicher finanzieller Teil» vorgesehen. Dabei darf das VBS jedoch keine Fantasiepreise bezahlen, denn zahlt das VBS zu viel für Ersatzlösungen, könnte das den Druck auf den gesamten Wohnungs- und Häusermarkt in der Region erhöhen. «Wir werden gezwungen sein, realistische Preise für den Ersatz zu bezahlen», so Locher.

Experten aus der Liegenschaftsbranche sind jedoch überzeugt, dass die Preise in der Region steigen werden, weil viele Mitholzerinnen und Mitholzer eine neue Bleibe suchen müssen.

Wir können dem ideellen Wert nicht Rechnung tragen.

Was sich aber gemäss Bruno Locher nicht entschädigen lässt, sei der ideelle Wert der Häuser. Die betroffenen Menschen leben zum Teil seit Jahrzehnten dort. Sie haben die Häuser selbst gebaut, oder es sind die Häuser ihrer Eltern, Grosseltern. Für die Verbundenheit mit dem eigenen Heim gibt es kein Geld. «Das kann man nicht in Geld ausdrücken. Wir können dem ideellen Wert nicht Rechnung tragen», so Locher.

Jeder Fall ein Einzelfall

Alle Menschen könnten aber nicht gleich behandelt werden, ist Anwohner Peter Zumkehr überzeugt. «Gleichbehandlung: ich will dieses Wort nicht hören, denn das gibt es nicht», sagt der Rentner. Eine Gleichbehandlung wäre für Zumkehr wohl nur gegeben, wenn die Häuser an einem neuen Ort genau gleich wiederaufgebaut werden könnten. Doch das ist unmöglich.

Wir werden diskret sein. Aber das gibt Raum für Spekulationen.

Es wird für jeden einzelnen Fall eine eigene Lösung brauchen. Und die Mitholzer und Mitholzerinnen werden vergleichen. «Das ist eine weitere Schwierigkeit,» sagt Bruno Locher, «wir werden nie veröffentlichen, was jemand für seine Lösung erhält. Wir werden diskret sein. Aber das gibt Raum für Spekulationen und Gerüchte.» Das VBS wird dies hinnehmen müssen. «Wir wissen nicht, was unter den Menschen geredet wird – ob jemand eine Ersatzlösung fair findet oder nicht.»

Was ist eine faire Lösung?

Aus Sicht der Betroffenen kann ein fairer Ersatz nur einer sein, der dem Gefühl von «daheim sein» möglichst Rechnung trägt. Doch reicht dafür die Entschädigung des VBS? Peter Zumkehr zumindest bezweifelt das. «Wir müssten das Doppelte von dem haben, was der Wert der Bewertung unseres Hauses ergeben hat.» Nur dann könnten er und seine Frau sich etwas Vergleichbares in der Region leisten.