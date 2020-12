Im Zweiten Weltkrieg war in Mitholz ein unterirdisches militärisches Munitionslager gebaut worden. Der Standort: ein auffälliger Felskopf mit einer praktisch senkrechten Wand von etwa 200 Metern Länge und 50 bis 100 Meter Höhe. Gebaut wurden sechs Munitionskammern von je 150 Metern Länge und 8.5 Metern Breite.

Die Kammern mündeten auf einer Seite in einen Verladetunnel, in dem ein Gleisanschluss an die nahe gelegene Station Blausee-Mitholz der BLS bestand. Der Verladetunnel war ausserdem durch zwei Tore für Lastwagen befahrbar. Am hinteren Ende waren die Munitionskammern durch einen Stollen miteinander verbunden. In einem Maschinenraum befand sich eine Notstromanlage mit Dieselgeneratoren. Ausserhalb der unterirdischen Anlage befanden sich ein Wärterhaus und weitere Gebäude.