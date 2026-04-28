Eine gemeinsame Roadmap von Bund und Kantonen soll Gewaltopfer besser schützen. Doch oft greifen Massnahmen erst nach einer Eskalation.

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen habe sich verbessert, sagt Bundesrat Beat Jans an einer Medienkonferenz von Bund und Kantonen zur Roadmap gegen häusliche und sexuelle Gewalt. Man habe sich ausgetauscht und voneinander gelernt. «Wir haben wichtige Schritte unternommen, um Betroffene von häuslicher und sexueller Gewalt besser zu schützen.»

Handlungsfelder der Roadmap gegen häusliche und sexuelle Gewalt Box aufklappen Box zuklappen Die Roadmap von Bund und Kantonen bündelt Massnahmen in zehn Handlungsfeldern: Handlungsfeld 1: Gemeinsames und koordiniertes Vorgehen

Gemeinsames und koordiniertes Vorgehen Handlungsfeld 2: Präventionsarbeit im Bereich Information, Sensibilisierung und Erziehung

Präventionsarbeit im Bereich Information, Sensibilisierung und Erziehung Handlungsfeld 3: Bedrohungsmanagement

Bedrohungsmanagement Handlungsfeld 4: Technische Mittel

Technische Mittel Handlungsfeld 5: Zentrale Telefonnummer für Opfer von Straftaten

Zentrale Telefonnummer für Opfer von Straftaten Handlungsfeld 6: Betreuung des Opfers

Betreuung des Opfers Handlungsfeld 7: Schutz von Kindern, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind

Schutz von Kindern, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind Handlungsfeld 8: Arbeit mit gewaltausübenden Personen

Arbeit mit gewaltausübenden Personen Handlungsfeld 9: Weiterbildung

Weiterbildung Handlungsfeld 10: Rechtlicher Rahmen zu häuslicher Gewalt

Doch die Opferzahlen trüben die Bilanz. Letztes Jahr wurden so viele Fälle von schwerer häuslicher Gewalt gemeldet wie noch nie. Das muss auch der Bundesrat einräumen: «Wir können als Gesellschaft nicht akzeptieren, dass so viele Frauen getötet werden, dass so viele Menschen in ihren eigenen vier Wänden ständig in Angst leben.» Deshalb brauche es weitere Massnahmen.

Die Hoffnungen des Bundesrats liegen unter anderem bei der neuen nationalen Opferhilfenummer 142. Am 1. Mai soll die Hotline für Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt aufgeschaltet werden. Ein wichtiger Schritt sei zudem die geplante Revision des Opferhilfegesetzes. Vorgesehen sind etwa eine Mindestzahl von Schutzplätzen in allen Kantonen. Auch die medizinische Versorgung der Opfer soll übernommen und deren Verletzungen sollen besser dokumentiert werden.

Neben diesem Gesetz kündigt der Bundesrat noch weitere Gesetze und eine nationale Strategie an, denn der Kampf gegen häusliche Gewalt sei kompliziert und vielschichtig.

Passend zum Thema Opferhilfenummer 142 So wollen Behörden den Schutz vor häuslicher Gewalt ausbauen

Trotz dieser Fortschritte und geplanter Massnahmen bleibt ein zentrales Problem bestehen: Viele Massnahmen greifen erst nach einer Eskalation. «Das Dunkelfeld bei Gewalt ist riesig», sagt Tomas Vollenweider vom Mannebüro Züri. Häusliche Gewalt finde meist im privaten Raum statt. Und ohne Meldung gebe es keinen Auftrag für Behörden.

Einsicht der Täter als Schlüssel

Im Mannebüro Zürich arbeiten Fachpersonen direkt mit gewalttätigen Männern. Ziel ist es, Ursachen für die Gewalt zu erkennen und gewaltfreie Strategien zu entwickeln. «Viele Männer profitieren von der Machtposition, indem sie die Kontrolle durch Gewalt aufrechterhalten können», sagt der Gewalt- und Männerberater Vollenweider.

Doch Vollenweider beobachtet auch Veränderungen: «Die Sensibilisierung hat zugenommen. Behörden weisen heute deutlich mehr Fälle zu, insbesondere im Kinderschutz oder bei Trennungs- oder Sorgerechtskonflikten.»

Prävention und Vorbilder

Tomas Vollenweider sieht den Schlüssel für die Gewaltverhinderung in der Prävention. Gerade weil viele Massnahmen erst nach einer Eskalation wirken, müsse man deutlich früher ansetzen. Doch Prävention scheitere oft an Zuständigkeit und Finanzierung.

Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Faktor: Junge Männer stünden oft unter Druck, bestimmten Rollenbildern zu entsprechen. «Viele haben keinen Zugang zu ihren Emotionen.» Das begünstigt Gewalt. Prävention müsse deshalb früh ansetzen – in Schule, Familie und Gesellschaft. «Wenn wir wirklich etwas verhindern wollen, braucht es Vorbilder, die zeigen, dass auch eine andere Form von Männlichkeit möglich ist – ohne Kontrolle durch Gewalt.»

Legende: Jungen müssen lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken, bevor sich Spannungen in Gewalt entladen. Entscheidend seien dabei Vorbilder, sagt Tomas Vollenweider: Männer, die zeigen, dass ein gewaltfreier Umgang mit Emotionen und Konflikten möglich ist. (Symbolbild/07.06.2021) Keystone/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Noch gebe es viel zu tun, darin sind sich Bundesrat Jans, die Kantonsvertreter sowie Fachstellen einig. «Das geht durch alle Ebenen: von Polizei, Beratungsinstitutionen bis hin zu den Lehrerinnen und Lehrern», sagt Jans. Ziel sei eine gerechte Gesellschaft, in der niemand Angst haben muss, auch nicht zu Hause.

Bevor es eskaliert: So können Täter gegensteuern Box aufklappen Box zuklappen Gewalt entstehe oft in Momenten hoher Anspannung, sagt Tomas Vollenweider vom Mannebüro Zürich. Er zeigt auf, wie Täter früh gegensteuern können und was Dritte tun können, wenn sie Gewalt vermuten. Warnsignale erkennen: Signale wie Emotionen (zum Beispiel Wut), Anspannung, den Körper, Gedanken und Glaubenssätze bewusst wahrnehmen und ernst nehmen.

Signale wie Emotionen (zum Beispiel Wut), Anspannung, den Körper, Gedanken und Glaubenssätze bewusst wahrnehmen und ernst nehmen. Auslöser verstehen: Hinter heftigen Reaktionen stecken oft unerfüllte Bedürfnisse oder Stress. Bewusst reflektieren, was die Situation auslöst und warum.

Hinter heftigen Reaktionen stecken oft unerfüllte Bedürfnisse oder Stress. Bewusst reflektieren, was die Situation auslöst und warum. Innehalten statt eskalieren: Gefühlen Raum und Zeit geben, statt sofort zu handeln. So lässt sich Wut oft auflösen.

Gefühlen Raum und Zeit geben, statt sofort zu handeln. So lässt sich Wut oft auflösen. Notfallstrategie festlegen: Konkrete Alternative definieren. Möglich ist zum Beispiel ein Zettel am Spiegel: «Wenn ich es merke, mache ich stattdessen …» (zum Beispiel Raum verlassen, Bewegung, Pause).

Konkrete Alternative definieren. Möglich ist zum Beispiel ein Zettel am Spiegel: «Wenn ich es merke, mache ich stattdessen …» (zum Beispiel Raum verlassen, Bewegung, Pause). Strategien trainieren: Neue Notfallstrategien wiederholt anwenden, bis sie automatisiert sind. Für Aussenstehende: Nicht wegschauen: Bei Verdacht Hilfe bei Beratungsstellen holen. Diese können auch anonym kontaktiert werden.

Bei Verdacht Hilfe bei Beratungsstellen holen. Diese können auch anonym kontaktiert werden. Gegen Gewalt positionieren: Wenn möglich und sicher: Allgemein klar Stellung gegen Gewalt beziehen und mit dem Opfer in Kontakt treten.

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