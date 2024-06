Glasfaserkabel setzen sich aus vielen einzelnen Glasfasern zusammen, die aus Quarzglas bestehen und einen Lichtwellenleiter (LWL) bilden, erklärt zum Beispiel die Deutsche Telekom die Technologie.

Diese Art von Kabel kann enorme Mengen an Daten übertragen. Die alten Technologien (Kupfer und Koax) stossen an ihre technischen Grenzen. Deshalb werden vermehrt Glasfaserkabel in der Schweiz verlegt.

Um solche Kabel zu zerschneiden, brauche man kriminelle Energie und starkes Werkzeug, sagten Betreiberfirma und Polizei nach den Vorfällen im Dezember 2023.