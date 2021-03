Lucas Bretschger, Professor für Ressourcen-Ökonomie an der ETH Zürich meint zum Vorschlag der Kollegen: «Die Idee ist gut. Man kann sagen, beide profitieren vom Handel, es ist einfach ein wenig umständlich.»

Umständlich, weil für jede Handelsbeziehung zwischen zwei Ländern aufwändige Berechnungen nötig wären und sich die Parameter auch laufend ändern, meint Lucas Bretschger, der schon verschiedentlich als Mitglied der Schweizer Delegation an Klimaverhandlungen teilgenommen hat und deshalb auch die praktische Seite der Klimadiplomatie kennt. Er hat deshalb mit seinem Team einen andern Weg gewählt.

Bretschger hat verschiedene Fairness-Kriterien aufgestellt, unter anderem für jedes Land wie zahlungsfähig es ist. «Und dann bekommt man, für jedes Land eine Vorgabe, einen Pfad, weil wir alle im Jahr 2050 Netto-Null erreichen sollten. So kann man das international vergleichen», so Bretschger weiter. An der ETH könne man an einem Klimakalkulator berechnen, ob man als Land die Klimapolitik verschärfen solle damit man mit diesen Kriterien in Einklang komme oder nicht.