Verdeckt zu ermitteln, ist die Kernkompetenz des Nachrichtendienstes des Bundes NDB, also des Schweizer Geheimdienstes. Doch gelten auch hier klare rechtsstaatliche Grenzen. 2016 nahm das Schweizer Stimmvolk das neue Nachrichtendienstgesetz an und baute damit die Überwachungskapazitäten des NDB nochmals deutlich aus. In gewissen Fällen wie beim Überwachen des Post- und Fernmeldeverkehrs oder dem Sammeln von Daten im Internet muss der Geheimdienst die Überwachung vom Bundesverwaltungsgericht bewilligen lassen.