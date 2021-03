Spätestens in der zweiten Hälfte des Monats Juni sollen alle Personen, die sich impfen lassen wollen, eine erste Impfdosis erhalten. Die Szenarien des Bundesamts für Gesundheit (BAG) in der Übersicht:

1. Personen über 75 Jahre und Heimpersonal

Bis Mitte März haben alle Personen über 75 Jahre, die sich impfen lassen möchten, und das Heimpersonal laut BAG eine erste Impfdosis erhalten.

Insgesamt wurden bis 21. März 1'252'441 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 465'782 Personen vollständig geimpft. Das heisst: 5.4 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten.

Bei 320'877 Personen wurden bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.

2. Besonders gefährdete Personen

Wer zur Gruppe der besonders gefährdeten Personen zählt, wird spätestens in der zweiten Hälfte des Monats April eine erste Impfung erhalten. Insgesamt zählt diese Gruppe 2’376'301 Personen. Weil Schwangeren derzeit eine Impfung nicht empfohlen wird, sind sie von dieser Berechnung ausgenommen.

3. Gesundheits- und Betreuungspersonal

426'807 Personen arbeiten in der Schweiz in den Bereichen Gesundheit mit Patientenkontakt und Betreuung, die laut BAG in der zweiten Gruppe geimpft werden. Eine erste Impfdosis sollen diese Personen frühestens in der zweiten April-Hälfte und spätestens in der ersten Hälfte des Monats Mai erhalten.

Die Chancen auf eine Impfung im April sind laut BAG jedoch intakt, da eine Verzögerung nur eintritt, wenn die Impfbereitschaft bei den ersten beiden Gruppen bei 75 Prozent liegt und der Impfstoff von Astra-Zeneca nicht erhältlich ist.

4. Alle anderen Personen

Alle Personen, die nicht zu den ersten drei Gruppe gehören, werden laut den Szenarien des BAG im gleichen Zeitraum geimpft. Zu dieser vierten Gruppe gehören Personen, die in engem Kontakt mit besonders gefährdeten Personen stehen (1'257'605 Personen), Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektionsrisiko leben oder arbeiten (100'450 Personen), sowie alle gesunden erwachsenen Personen (2'934’416 Personen).

Das BAG geht davon aus, dass sich derzeit rund die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz impfen lassen möchte. Rund ein Viertel sei noch unsicher, und ein Viertel wolle sich nicht impfen lassen.

Auch bei einer generellen Impfbereitschaft von 75 Prozent und ohne den Impfstoff von Astra-Zeneca werden Personen in dieser Gruppe spätestens in der zweiten Hälfte des Monats Juni eine erste Impfung erhalten.

Frühestens können Personen in dieser Gruppe mit einer Impfung in der ersten Juni-Hälfte rechnen. Dies unter den Bedingungen, dass die generelle Impfbereitschaft nicht über 50 Prozent liegt und der Impfstoff von Astra-Zeneca zusätzlich vorhanden ist.