Anfang Woche hatte Swissmedic den Impfstoff von Moderna als zweites Vakzin nach jenem von Pfizer/Biontech gegen das Coronavirus in der Schweiz zugelassen. «Das ist ein grosser Schritt in die richtige Richtung», freut sich Raimund Bruhin. Jetzt könne ein grosser Teil der Bevölkerung geimpft werden. Auch könne der Impfstoff einfacher aufbewahrt werden, als etwa jener von Biontech/Pfizer, der bis kurz vor der Impfung bei minus 80 Grad Celsius gelagert werden muss. So kann der Moderna-Impfstoff einen Monat lang im Kühlschrank aufbewahrt werden. «Jetzt können auch die Häusärzte in ihren Praxen impfen. Damit ist eine breite Impfung sichergstellt», sagt Bruhin. Die Hausärzte würden ihre Patienten kennen und könnten die Risikopatienten jetzt rasch aufbieten und impfen. Grundsätzlich sei es von Vorteil, wenn mehrere verschiedene Impfstoffe vorhanden seien: «So steigt die Versorgungssicherheit, die Durchimpfung kann schneller vonstatten gehen.»