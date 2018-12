Am besten schneiden im diesjährigen Klimarating, Link öffnet in einem neuen Fenster Schweden, Marokko, Litauen, Lettland und Grossbritannien ab. Dabei wurden die ersten drei Plätze wie in den Vorjahren jedoch nicht vergeben, weil kein Land genug tue, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, wie die Herausgeber der Studie schreiben. Am Schluss der Rangliste stehen die USA unter Präsident Donald Trump sowie Saudi-Arabien.

Das Klimarating wird jeweils von den drei Klimaschutzorganisationen Germanwatch, Germanwatch, Climate Action Network (CAN) Europe und New Climate Institute erstellt. Der Klimaschutz-Index vergleicht und bewertet seit 2005 die Klimaschutzbemühungen der Staaten, die für 90 Prozent des gesamten CO2-Ausstosses verantwortlich sind. Dabei fliessen die CO2-Emissionen, der Ausbau erneuerbarer Energien, Energieverbrauch sowie die generelle Klimapolitik ein.