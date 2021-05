Legende: Die betrügerischen Seiten kommen professionell daher. Screenshot

Im Interview gibt der Spezialist für Online-Kriminalität Tipps und Einschätzungen zur Betrugsmasche nach dem Anlagebetrug. Pascal Baumann ist Leiter des Dezernats Digitale Kriminalität der Kantonspolizei Bern.

SRF: Die Betroffenen dieser Masche wurden bereits Opfer eines Anlagebetrugs. Es sind quasi gebrannte Kinder, die vorgewarnt sein müssten. Weshalb fallen diese Menschen gleich nochmals auf einen Betrug herein?

Pascal Baumann: Mit solchen Aussagen muss man aufpassen, damit man nicht die Betroffenen zu Schuldigen oder Sündenböcken macht. Es sind immer noch die Betrüger, die hier ein Verbrechen begehen. Und diese gehen äusserst professionell vor, sind eloquent und einnehmend. Teilweise kennen sie Details zum vorangehenden Betrug, was bei den Betroffenen ihre Glaubwürdigkeit steigert. Und sie schaffen es, bei den Betroffenen Hoffnungen zu schüren. Die Geschädigten mussten oft hohe Verluste hinnehmen. Teilweise so hoch, dass sie in ihrer Existenz bedroht sind. Wenn nun jemand so einer Person glaubhaft versichern kann, dass das verlorene Geld wiederbeschafft werden kann, ist es von mir aus gesehen nachvollziehbar, dass die Betroffenen sich an diesen Strohhalm klammern und es versuchen.

Wie erkennt ein Laie, dass es sich hier um betrügerische Firmen und Internetseiten handelt? Diese kommen oft sehr professionell daher.

Das ist richtig. Diese Auftritte im Netz sind wirklich sehr professionell. Das ist ein Kennzeichen dieser Seiten. Am naheliegendsten ist es, im Internet nach Erfahrungswerten zu suchen. Es gibt verschiedene Portale, die sich auf solch betrügerische Seiten spezialisiert haben. Dazu ist anzumerken, dass man sich nicht von guten Bewertungen verleiten lässt. Diese sind manipulierbar. Man kann gute Rezensionen quasi kaufen. Ich empfehle, dass man sich auf die negativen Einträge konzentriert, auch wenn das nur sehr wenige sind.

Eine solche Internetseite, die uns «Espresso»-Hörerinnen gemeldet haben, hat ihr Dezernat unter die Lupe genommen. Der Sitz ist dieser Firma ist angeblich in Genf. Welche heiklen Punkte zu dieser Seite könnten auch Laien selbst feststellen?

Es handelt sich um die Seite «kantonalberatung.com». Sie haben es gesagt, die Firma ist angeblich in der Schweiz domiziliert. Es gibt jedoch keinen Handelsregistereintrag. Das kann man auf www.zefix.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster sehr leicht überprüfen. Für mich erstaunlich ist auch, dass eine Firma, die in der Schweiz zuhause sein soll, auf ihrer Internetseite als Kontakt eine österreichische Telefonnummer angibt. Das mutet seltsam an. Zudem ist die Firma im Telefonverzeichnis weder unter ihrem Namen noch unter der Adresse oder der Telefonnummer zu finden. Auch hat der Name der Webseite «kantonalberatung.com» absolut nichts mit dem Firmenzweck zu tun. Das ist nicht in jedem Fall heikel, dennoch würde ich hellhörig werden. Hilfreich ist auch, wenn man eine Zweitmeinung einholt, also mit jemandem, der sich auskennt, darüber spricht. Generell gilt, dass man bei Geldgeschäften im Internet sehr vorsichtig ist – mit einem gesunden, vielleicht sogar übersteigerten Mass an Misstrauen.