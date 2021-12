Kinder und Jugendliche sind im Moment die Gruppe mit den meisten Infektionen im Verhältnis zu ihrer Zahl. Wenn man da ansetzt, kann man etwas bewirken: Das Virus wird weniger in die Familien hineingetragen. Jetzt kurz vor Weihnachten mit den anstehenden Familienfesten sind um ein paar Tage vorgezogene Weihnachtsferien wohl nicht verkehrt.

Gleichzeitig sind die Schulen nur ein Puzzle-Teilchen im Ganzen. Es gibt zurzeit in allen Altersgruppen viele Ansteckungen. Unmittelbar hinter den Kindern und Jugendlichen stehen aktuell die 40- bis 49-Jährigen, wo das Virus auch stark zirkuliert. Das hat sicher auch mit den Kindern zu tun, aber sicher nicht ausschliesslich. Als eine Art Not-Stopp-Knopf können die verfrühten Ferien also Sinn machen. Jeder Tag macht einen Unterschied.

Was eine allfällige Verlängerung der Weihnachtsferien betrifft, so weiss noch niemand, wie die Pandemielage Anfang Januar sein wird. Man rüttelt da aber wiederum am allgemeinen Konsens, dass die Schulen möglichst bis zuletzt offenbleiben sollen. Epidemiologisch bremsen geschlossene Schulen das Virus schon etwas aus, aber man wird sich diesen Schritt gut überlegen müssen.