Carles Puigdemont, ehemaliger Präsident Kataloniens, hat das Fest des jurassischen Volkes in Delémont besucht.

Katalonien schaue auf den Kanton Jura, sagte der im belgischen Exil lebende Politiker, der sich für die Abspaltung Kataloniens von Spanien einsetzt.

Carles Puigdemont wurde am Volksfest von hunderten Personen begeistert empfangen. Der katalanische Separatist gab Autogramme und stand für Selfies und Umarmungen bereit. Er war der Einladung des «Mouvement autonomiste jurassien» (MAJ) gefolgt.

Dieser zeigte sich mit den jurassischen Separatisten solidarisch und sang mit ihnen die «Rauracienne», die Hymne für einen vereinten Jura. Puigdemont zog in seiner Rede Parallelen zwischen dem Freiheitskampf der Katalonien in Spanien und demjenigen der Jurassier in der Schweiz:

«Ihr findet in Katalonien immer einen Teil von Euch, so wie auch Katalonien bei Euch einen Teil finden kann. Wo es Freiheit gibt, gibt es ein demokratisches Vaterland. Danke, es lebe der Jura, es lebe Katalonien.»

In einer Ansprache lobte Puigdemont den Mut und die Brüderlichkeit: «Danke für Ihre Solidarität zu Katalonien.» In Katalonien schaue man auf den Jura. So lobte er etwa die direkte Demokratie in der Schweiz, die «dem Volk die Stimme gibt».

«Auch hier hat es ein Volk, das für die Freiheit kämpft.» Das verbinde, und er sei sehr glücklich, diese Werte mit dem jurassischen Volk zu teilen, erklärte Puigdemont.

Streitpunkt Kantonszugehörigkeit von Moutier

Der Generalsekretär des MAJ, Pierre-André Comte, schlug am Volksfest kämpferische Töne an, als er über die zukünftige Kantonszugehörigkeit der Stadt Moutier sprach: «Wir werden nie akzeptieren, dass der Kanton Bern diese Abstimmung in Frage stellen kann.»

Im Juni 2017 hatten die Stimmberechtigten von Moutier in einem kommunalen Urnengang mit knapper Mehrheit entschieden, vom Kanton Bern zum Kanton Jura zu wechseln. Zwar sind immer noch sieben Abstimmungsbeschwerden bei der Regierungsstatthalterin des Berner Juras hängig. Darüber soll aber bis Ende Oktober entschieden werden.

Der Kampf geht wohl weiter

Wenig Freude am Auftritt des ehemaligen katalonischen Präsidenten haben die Berntreuen in Moutier. Für sie ist die Einladung Puigdemonts ein weiterer Beweis dafür, dass die Separatisten ihren Kampf für einen vereinten Jura niemals aufgeben werden.

«Wenn Moutier zum Kanton Jura wechselt, befürchten wir, dass die Separatisten von dort aus weitere Gemeinden übernehmen wollen», erklärte André Doriot vom Komitee «Moutier resiste».

Gosteli neuer Animateur der «Béliers»

Am Volksfest wurde auch der neue Mann an der Spitze der jurassischen Autonomisten-Bewegung, der «Groupe Béliers», vorgestellt. Jonathan Gosteli folgt auf Clément Piquerez, der die «Béliers» acht Jahre lang geführt hatte.