Gut Hundert Personen haben sich am Mittwochnachmittag vor der russischen Botschaft zu einer Protestkundgebung gegen das russische Vorgehen in der Ukraine eingefunden. Für sie ist klar, dass man sich jetzt für Frieden einsetzen muss.

Es gab schon ganz andere Zahlen, wenn es um die Teilnahme an Friedensdemonstrationen ging. In den 1980er-Jahren gingen gegen das atomare Wettrüsten, 1991 gegen den Golfkrieg oder 2003 gegen den Irakkrieg jeweils mehr als 10'000 Menschen auf die Strasse.