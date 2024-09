Gemäss Jean-Michel Héritier, dem Präsidenten des baselstädtischen Lehrpersonen-Berufsverbandes Freiwillige Schulsynode (FSS) haben landesweit drei bis vier Kinder oder Jugendliche pro Schulklasse erhöhte Anforderungen, kommen also mit dem Stoff nicht mit oder können sich im Unterricht nicht zusammenreissen. «In Basel sind es tendenziell eher mehr.»

Angesichts von rund 16'000 Kindern in der Volksschule des Kantons sei so mit 1000 bis 2000 Kindern zu rechnen, die in Basel-Stadt insgesamt zusätzliche Förderung bräuchten – einzelne spezielle Angebote gibt es bereits. Nicht nur diese Zahl ist noch unklar, sondern auch wie viele Förderklassen dann tatsächlich eingeführt werden und somit Räume und Lehrpersonen benötigen. Entsprechend schwierig sind Kostenschätzungen.