Erneut ist die Schweizer Fussballnati im EM-Viertelfinal ausgeschieden – doch der Nationalstolz macht die Enttäuschung vergessen. Die Begeisterung für unsere Fussballelf ist ansteckend und scheint so gross wie nie. Davon zeugen ausverkaufte Fanartikel sowie Rekord-Einschaltquoten beim Spiel Schweiz-England. Yvette Sánchez hat zum gesellschaftlichen Kontext von Fussball geforscht und erklärt, was hinter dem neuen Nationalstolz steckt.

Yvette Sánchez Emeritierte Professorin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Yvette Sánchez war ordentliche Professorin für Kultur und Gesellschaft Lateinamerikas und Spaniens an der Universität St. Gallen und leitete das Zentrum für Lateinamerika-Studien (CLS-HSG). Eines ihrer Steckenpferde in Lehre und Forschung war der kulturelle, politische und gesellschaftliche Kontext von Fussball in Lateinamerika und Spanien.

SRF News: Wie hat sich das Schweizer Natifieber an der aktuellen EM gezeigt?

Yvette Sánchez: Das war für mich eine neue Dimension. Viele Menschen sind nach wie vor euphorisiert und stolz auf die Schweizer Nationalmannschaft. Normalerweise zeichnet sich die Schweiz ja nicht aus im extrovertierten Zeigen von Nationalstolz. Aber dieses Mal ist es anders.

Was sind die Ursachen für die grosse Euphorie derzeit?

Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das eine ist die Kompensation für das Ausscheiden: Nach dem Ausscheiden hat jeder das Wort Stolz in den Mund genommen. Da war man plötzlich stolz auf die Nation, stolz auf diese Mannschaft, stolz auf die Leistung. Das andere ist das Bild des «Phönix aus der Asche», wo doch noch im Herbst die Mannschaft und der Trainer hart kritisiert worden waren. Doch jetzt ist die Bewunderung für die Schweizer Nati plötzlich auch international gross.

1 / 3 Legende: Die rosarote Brille ist zwar abgelegt, die Schweizer Nati an der EM ausgeschieden. Doch... SRF 2 / 3 Legende: ... der Stolz auf die Schweizer Nationalelf nach dem Turnier überwiegt. SRF 3 / 3 Legende: Die Schweizer Nati weckte bei vielen Fans ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Zusammenhalts. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Das hat auch Leute gepackt, die sonst nicht viel mit Fussball am Hut haben.

Genau. Da will man auch Teil davon sein, wenn man sich nicht für Fussball interessiert. Es ist ansteckend, wenn ein sonst eher zurückhaltendes Volk plötzlich so passioniert und emotional ist mit seiner Mannschaft.

Wie kommt es, dass der Fussball alle mitreissen kann?

Fussball ist auf der ganzen Welt ein Katalysator für Integration. Ob ich nach Lateinamerika schaue oder in die Schweiz: Fussball oder generell Sport weckt ein Zugehörigkeitsgefühl. Man will ein Teil sein von dieser Euphorie und von diesem Stolz.

Die Nati hat den Fokus auf ihren Zusammenhalt gelegt. Ich glaube, dieser Funke ist übergesprungen auf die Fans.

Hat sich die Fankultur in der Schweiz mit der Schweizer Nati gewandelt?

Das beginnt ja mit der Mannschaft selber. Im Gegensatz zur WM in Katar trat die Schweizer Nati an der jetzigen EM als totale Einheit auf. Es gab keine Nebengeräusche politischer Art. So konnte sich das Team voll aufs Spiel und seine Leistung konzentrieren. Die Schweizer Nati hat den Fokus auf ihren Zusammenhalt und die gute Stimmung im Team gelegt. Und ich glaube, dieser Funke ist übergesprungen auf die Fans. Deshalb sind die Unterstützung und das Zusam­men­gehörig­keits­gefühl in der Bevölkerung so gross.

02:58 Video Emotionen pur: So begeisterte die Nati in Deutschland Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 07.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Was bleibt von dieser Euphorie?

Jetzt stellt sich die Frage: Was nimmt man von diesem Gefühl mit in den September, wenn es weitergeht mit der Nationalmannschaft? Ich denke schon, dass ein Teil des Nationalstolzes noch ein bisschen anhalten wird. Doch zwei Jahre bis zum nächsten grossen Turnier sind eine lange Zeit und da kann viel passieren. Aber in den Herbst hinein nehmen wir diese Euphorie wohl schon noch mit.

Das Gespräch führte Matthias Jörg.