Die SV Group hat in der Schweiz rund 4000 Angestellte und führt um die 300 Betriebe. Rund ein Drittel der Kantinen ist in Schulen und Universitäten angesiedelt. Ein grundsätzliches Problem, diese Kantinen rentabel zu führen, gibt es laut SV Group nicht.

Dass die Corona-Pandemie einen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen hat, bestätigt das Gastrounternehmen. Allerdings sei das stärker bei den Kantinen in Firmen zu spüren, weil seither mehr Angestellte Homeoffice machen. Auch dass vor allem ältere Schülerinnen und Schüler häufiger Lieferdienste für die Verpflegung nutzen, könne man feststellen.

Zum Rückzug am Standort in Aarau nimmt die SV Group nicht direkt Stellung. Nur so viel: «Seit Corona haben sich die Gästefrequenzen an einigen Standorten stark verringert, sodass ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich ist.»