Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos hat US-Präsident Donald Trump eine grosse Bühne geboten. Seine Anreise am Dienstagmorgen war von hunderten Schaulustigen verfolgt worden. In seiner WEF-Eröffnungsrede nutzte Trump die Gelegenheit, die Wirtschaft seines Landes und seine eigene Politik in den höchsten Tönen zu loben.

Trumps Darstellung der eigenen Verdienste sorgt dabei nicht nur für Zuspruch. Protest gegen das WEF an sich und gegen den US-Präsidenten im Speziellen regt sich nicht nur auf den Strassen von Davos.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Klimademonstration in Davos Grosse Schlusskundgebung der Klimaaktivisten fällt auseinander 21.01.2020 Mit Audio

Einige Schweizer haben die Tatsache, dass Trump per Helikopter nach Davos geflogen kam, genutzt – für Botschaften, die sich nur aus der Luft gut lesen lassen.

Legende: Hebi Dobler

In Wernetshausen (ZH) etwa hat der Sägerei-Besitzer Hebi Dobler Stunden dafür aufgewendet, neben seiner Sägerei eine Botschaft mit acht mal acht Meter grossen Buchstaben mit Sportplatzfarbe auf eine gepachtete Wiese gepinselt. «Make Trump Small Again» steht dort nun, in Anspielung auf Trumps eigentlichen Slogan «Make America Great Again».

«Es gibt sicher viele Leute mit guten Ideen dort. Aber am Ende bringt es doch nichts. Ein riesiger Aufwand, viel Pomp, aber wenig Effekt», schilderte Dobler seine Gedanken zum WEF gegenüber «Züriost».

Legende: Screenshot Campax/Petitgregiore

Ebenfalls an den US-Präsidenten richtet sich das Banner, das Aktivistinnen und Aktivisten der Kampagnenorganisation Campax am Dienstag an einem Aussichtspunkt über dem Walensee entrollten. Statt den Iran zu bekämpfen, so ihr Vorschlag, sollten die USA lieber dem Klimawandel etwas entgegensetzen. Das 35-Meter-Transparent prangte auf Augenhöhe der vorbeifliegenden Helikopter.

Legende: Robert Kenner

Nicht nur an den US-Präsidenten, sondern an die WEF-Teilnehmer insgesamt ist dieses Diagramm gerichtet, das auf den zugefrorenen Davoser See gemalt wurde. Es sollte die einfliegenden Teilnehmer am Dienstag an die extreme Ungleichheit auf der Welt erinnern. Laut dem Tax Justice Network besitzen 0.1 Prozent der Weltbevölkerung 80 Prozent des weltweiten Finanzvermögens.

Das WEF in Davos Bild 1 / 12 Legende: Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam nahm in Davos Bezug auf die Situation in der Sonderverwaltungszone. Die Stadt hätte mehrere Krisen zu bewältigen und es sei ihr Job, im Amt zu bleiben, betonte Lam. Es werde ein unabhängiges Komitee gebildet, um die Lage in Hongkong genauer zu untersuchen. Keystone Bild 2 / 12 Legende: Prinz Charles appellierte in seiner Rede an die WEF-Teilnehmer, den Kampf gegen den Klimawandel als Chance auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu sehen. Im neuen Jahrzehnt tun sich seiner Ansicht nach im Zusammenhang mit dem Klimaschutz neue Möglichkeiten am Arbeitsmarkt auf. 2020 sei das Jahr für «Lösungen und praktische Aktion». Keystone Bild 3 / 12 Legende: In einer kurzfristig anberaumten Medienkonferenz am zweiten Tag des WEF forderte US-Präsident Donald Trump die Klima-Aktivistin Greta Thunberg auf, sich um andere Länder als die USA zu kümmern. Keystone Bild 4 / 12 Legende: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch in ihrer Rede am WEF die Weltgemeinschaft dazu aufgefordert, die grossen Herausforderungen in der Klimapolitik und bei der Digitalisierung gemeinsam anzugehen. «Wir müssen die internationale Führung ausbauen.» Keystone Bild 5 / 12 Legende: Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez mahnte die Elite aus Finanzwesen und Politik zur Eile beim Kampf gegen die Erderwärmung: «Der Klimanotstand ist eine Katastrophe, die nicht vor Grenzen halt macht. Wir sind die letzte Generation, die noch wirksam gegen sie angehen kann.» Keystone Bild 6 / 12 Legende: Während sich am WEF Politiker, Wirtschaftsgrössen und Wissenschaftler austauschen, regt sich am Dienstag in Davos Protest. Rund hundert Friedensaktivisten, Klimademonstranten und Globalisierungsgegner taten ihren Unmut kund – die Demonstration fällt kleiner aus als angekündigt. Keystone Bild 7 / 12 Legende: Neben US-Präsident Donald Trump sind auch dessen Tochter Ivanka und ihr Mann Jared Kushner am WEF. Ivanka Trump soll für ihren Vater für Dienstagabend Insidern zufolge ein Abendessen mit Apple-Chef Tim Cook organisiert haben. Keystone Bild 8 / 12 Legende: «Kämpft gegen den Klimawandel, nicht gegen Iran» – vom 900 Meter über dem Walensee gelegenen Aussichtspunkt Chapf im Bergdorf Amden (SG) lassen Aktivisten der Kampagnenorganisation Campax am WEF-Eröffnungstag ein Banner herunter, um US-Präsident Donald Trump und seinen vorbeifliegenden Helikopter-Konvoi kritisch zu begrüssen. Screenshot Campax/Petitgregiore Bild 9 / 12 Legende: Greta Thunberg hat am Dienstag ihren ersten Auftritt am WEF. Dabei kritisiert sie die aus ihrer Perspektive nach wie vor völlig unzureichenden Massnahmen für den Klimaschutz. Keystone Bild 10 / 12 Legende: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga warnt in drastischen Worten vor der «drohenden Klimakatastrophe». Keystone Bild 11 / 12 Legende: Für US-Präsident ist die Umwelt in seiner Rede nur ein Nebenschauplatz. Er lobt vor allem die prächtige Entwicklung der Wirtschaft in seinem Land. Keystone Bild 12 / 12 Legende: Klaus Schwab (hier am Vorabend des WEF am 20. Januar) betont in seiner Eröffnungsrede die soziale Verantwortung des Forums. In Davos habe er ein «globales Dorf» schaffen wollen und nun sei er stolz auf die Gemeinschaft, die er im Bündner Bergdorf geschaffen habe. Keystone

Sendebezug: SRF 4 News, 9.30 Uhr