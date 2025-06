Legende: Der Monolith war das Wahrzeichen der Expo.02 in Murten. Keystone/Laurent Gillieron

Die letzte Landesausstellung in der Schweiz ist mehr als zwei Jahrzehnte her: 2002 präsentierte sich die Schweiz an der Expo.02 in Biel, Neuenburg, Yverdon und Murten. Sie resultierte in einem Milliardendefizit für den Bund. Seither sind alle Anläufe gescheitert, eine neue Landesausstellung auf die Beine zu stellen, etwa eine Ausstellung im Gotthard 2020 und eine Ostschweizer Landesausstellung 2027. Zuletzt sind vier Kandidaturen vorangetrieben worden – unter anderem von der Nordwestschweiz und den Städten.