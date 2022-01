In puncto Definition von Long Covid verweist Epidemiologe Milo Puhan auf die Weltgesundheitsorganisation WHO. Diese habe Long Covid in einem Konsensus-Prozess definiert – als ein Auftreten von Symptomen drei Monate nach Infektion, wobei die Symptome über eine gewisse Zeit schon vorhanden sein müssten. «Die Symptome können kommen und wieder gehen, sie können schon bei der akuten Infektion da gewesen sein oder begonnen haben; sie können aber auch später aufgetreten sein», sagt Puhan. «Je nach Definition spricht man von 50, 60 verschiedenen Symptomen.»