Es geschah in der Silvesternacht, in der Bar «Le Constellation», nachts um 1:26 Uhr. Die Decke der Bar im Untergeschoss fing Feuer. Es kam zu einem «Flashover». 40 Menschen starben, 115 weitere wurden grösstenteils schwer verletzt.

Während inzwischen alle Opfer identifiziert sind, kämpfen viele in den Spitälern sechs Tage nach einer der schlimmsten Katastrophen in der Schweiz ums Überleben. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.

1. Das Feuer an der Decke

Im Untergeschoss bei der Bar an der Decke brach mutmasslich das Feuer aus.

Legende: Rekonstruktion/SRF – Quelle: Foto- und Videomaterial

Laut ersten Erkenntnissen wurden schallisolierende Schaumstoffmatten an der Decke durch Sprühkerzen entzündet.

2. Die Treppe

Über eine schmale Treppe ins Erdgeschoss versuchten die Menschen, vor dem Feuer zu fliehen.

Legende: Rekonstruktion/SRF – Quelle: Foto- und Videomaterial

Gemäss Videos auf Social Media war im Untergeschoss ein Pfeilsignet zum Ausgang zum Zeitpunkt des Unglücks nicht beleuchtet.

3. Gedränge am Ausgang

Am Ende des Terrassenbereichs befindet sich der offizielle Ausgang der Bar «Le Constellation». Durch das Gedränge an der Tür schafften es viele Menschen nicht, das Gebäude rechtzeitig zu verlassen.

Legende: Rekonstruktion/SRF – Quelle: Foto- und Videomaterial

Im Erdgeschossbereich befindet sich seitlich ein Ausgang. Ob und in welchem Umfang diese Tür in der Unglücksnacht genutzt wurde, ist bislang unklar. Augenzeugen des Unglücks berichteten, dass einige Gäste mit einem PIN-Code durch diese Türe ins Innere der Bar gelangen konnten.

4. Notausgang im Keller

Im hinteren Bereich der Bar im Untergeschoss soll es ebenfalls einen Notausgang geben. Inwiefern er in der Nacht des Unglücks genutzt wurde und wo er genau war, ist noch unklar.

Legende: Rekonstruktion/SRF – Quelle: Foto- und Videomaterial

Hinweis: Es gibt diverse Informationen, wonach es in der Bar im Untergeschoss einen anliegenden Raucherraum gegeben habe. Wo sich dieser allerdings ganz genau befand, lässt sich derzeit nicht zweifelsfrei rekonstruieren.