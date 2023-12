Legende: Lukas Gresch-Brunner (08.05.20) KEYSTONE/Alessandro della Valle

Gresch ist seit 14 Jahren in der Bundesverwaltung tätig. Seit Mai 2020 ist er Generalsekretär im EDI. Zuvor war er ohne Parteizugehörigkeit acht Jahre Staatsschreiber des Kantons Luzern. Von 1997 bis 2000 war Lukas Gresch als Generalsekretär der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (Nebs) tätig.

Im Jahr 2001 wechselte er zum Bund, zuerst drei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Integrationsbüro des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und des damaligen Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (EVD), danach weitere drei Jahre als Referent von Bundesrat Joseph Deiss und Bundesrätin Doris Leuthard im EVD (heute: Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung). Von 2006 bis 2012 war er stellvertretender Direktor der Direktion für europäische Angelegenheiten (DEA).

Lukas Gresch hat an der Universität Genf und am Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI) in Genf Internationale Beziehungen studiert. Er verfügt zudem über einen Master of European Political and Administrative Studies des Europakollegs in Brügge. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.