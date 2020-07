Heisst es bald: «Willkommen in Bern, bitte Maske aufsetzen»?

Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr oder nicht: Die Diskussion ist angesichts wieder gestiegener Corona-Ansteckungen voll entbrannt. Seit der Aufhebung der ausserordentlichen Lage liegt der Entscheid in der Kompetenz der Kantone.

Im Tessin und Genf wird heute über eine Maskenpflicht beraten. Und auch bei der Berner Kantonsregierung liegt das Traktandum heute auf dem Tisch: Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) wird an der wöchentlichen Sitzung des Gremiums einen entsprechenden Antrag einbringen.

Diverse Kantone preschen vor

Gegenüber SRF News begründet Schnegg seinen Vorstoss damit, dass die Zahl positiver Fälle in den letzten Tagen wieder gestiegen sei – wenn auch auf tiefem Niveau: «Aber: Wenn wir eine zweite Welle verhindern wollen, müssen wir jetzt Massnahmen ergreifen.»

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu tun.

Die Grenzkantone Tessin und Genf waren in den letzten Monaten ungleich stärker von der Pandemie betroffen als der Kanton Bern. «Wir hatten Glück. Aber das Virus zirkuliert weiter in der Bevölkerung», begründet Schnegg seinen Vorstoss.

Ein zweiter Lockdown müsse um jeden Preis verhindert werden. «Das ist unsere Verantwortung.» In Bern verteilten sich die Neuansteckungen quer über den Kanton und es gebe viele Menschen, die täglich zur Arbeit pendelten. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu tun.»

Taskforce empfiehlt Maskenpflicht Die Covid-19-Taskforce des Bundes hatte vergangene Woche beschlossen, eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr zu empfehlen. Empfohlen werde eine Maskenpflicht zudem im öffentlichen Raum generell dann, wenn die Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten nicht gewährleistet werden könne. Dieses Prinzip gelte bereits bei Demonstrationen.

Allerdings stellen sich bei der Umsetzung einer Maskenpflicht praktische Fragen: Viele Reisende und Pendler halten sich nicht an die Kantonsgrenzen, genauso wenig wie das Virus selbst. Heisst es künftig: Maske auf bei der Einfahrt in den Kanton Bern, Maske ab bei der Einfahrt in den Kanton Aargau? «Ich glaube, dass die Kantone ziemlich rasch eine einheitliche Lösung finden werden», sagt der SVP-Politiker.

Ich gehe davon aus, dass wir bald eine schweizweite Maskenpflicht haben werden.

Bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hiess es am Dienstag, man plane, die Kantone zur Frage einer Maskenpflicht zu konsultieren. Ziel sei ein möglichst koordiniertes Vorgehen. Falls ein Kanton auf seinem Gebiet eine Maskenpflicht erlasse, empfehle die GDK eine interkantonale oder zumindest eine regionale Absprache.

Eine Frage des Vertrauens

Schnegg ist optimistisch: «Die kantonalen Gesundheitsdirektoren sind sich einig, dass etwas getan werden muss. Ich gehe davon aus, dass wir bald eine schweizweite Maskenpflicht haben werden.»

Ein Flickenteppich bei den Corona-Massnahmen soll also verhindert werden. Warum prescht Bern trotzdem vor? «Es ist wichtig, dass ein paar Kantone Stellung nehmen und einen Anschub geben.»

In der Schweiz stehen die Ferien vor der Tür – und damit eine erhöhte Reisetätigkeit der Bevölkerung im ganzen Land. Zumal viele Menschen ihre Ferien in der Schweiz verbringen werden. «Und für die Menschen, die den ÖV benutzen, ist es auch wichtig, dass sie diesem vertrauen können», schliesst Schnegg. Ob er damit bei seinen Berner Regierungskollegen Gehör findet, wird sich heute zeigen.