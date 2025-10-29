Das Hallenbad in Meilen ZH ist am Mittwochmorgen wegen eines kleinen Brandes evakuiert worden.

Mehrere Personen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Der Brand hatte offenbar eine technische Ursache.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage eine Meldung von Nau.ch. Die Brandmeldung ging kurz vor 9 Uhr ein. Laut einem Polizeisprecher dürfte der Brand eine technische Ursache haben und konnte rasch gelöscht werden.

Insgesamt mussten über 190 Personen evakuiert werden. Zuvor sprach die Kantonspolizei Zürich von rund 30 Evakuierten.

Legende: Wegen des Brandes wurden mehrere Ambulanzen aufgeboten. Einige der 30 evakuierten Personen wurden ins Spital gebracht – sie hatten Rauch eingeatmet. rbk News

Mehrere Kinder und Erwachsene wurden mit Verdacht einer leichten Rauchvergiftung ins Spital gebracht. Wie viele genau, konnte der Polizeisprecher noch nicht abschliessend sagen.

Das Hallenbad musste wegen des Rauchs gelüftet werden. Da die Einsatzkräfte befürchteten, dass der Rauch allenfalls ins benachbarte Schulhaus ziehen könnte, wurden auch die Schülerinnen und Schüler vorsorglich evakuiert.