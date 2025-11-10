Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im bernischen Oberbipp in der Nacht auf Montag ist ein Kind ums Leben gekommen.

Zwei weitere Personen wurden verletzt ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr wurde kurz nach 02:20 Uhr zum Mehrfamilienhaus gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstock bereits in Vollbrand.

17 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befanden, mussten evakuiert werden. Aus Sicherheitsgründen wurden auch drei weitere Häuser in der Nähe evakuiert. Beim Brand verstarb ein Kind. Nach Angaben der Behörden bestehen konkrete Hinweise auf dessen Identität, formell identifiziert ist es aber noch nicht.

Zwei weitere verletzte Personen wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht. «Das verstorbene Kind und die zwei verletzten Personen waren im Haus», sagt Chiara Bovigny, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern. Weitere Angaben könne sie jedoch nicht machen. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt.

Legende: Das Mehrfamilienhaus in Oberbipp ist nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde hat Unterkünfte organisiert. SRF

Das Mehrfamilienhaus wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Für die Betroffenen konnten mit Unterstützung der Gemeinde alternative Unterkünfte organisiert werden, wie die Behörden weiter mitteilten.

Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. «Nach mehreren Stunden ist es ihnen gelungen, den Brand vollständig zu löschen», sagt die Mediensprecherin. Im Anschluss wurde eine Brandwache organisiert. Der Rössliweg und umliegende Strassen mussten für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Umstände und der Brandursache aufgenommen, wie sie in ihrer Mitteilung weiter schreibt.