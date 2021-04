Bis jetzt wurden Menschen mit einer Behinderung nicht individuell unterstützt, wenn sie zum Beispiel trotz fortschreitender Beeinträchtigung selbständig leben wollten. Die Finanzierung lief ausschliesslich über Institutionen, ihnen blieb deshalb oft nur der Gang ins Heim. Das neue Gesetz soll den Betroffenen nun mehr Wahlfreiheit in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Tagesgestaltung ermöglichen. Menschen mit einer Behinderung sollen also zukünftig wählen können, ob sie lieber in einer eigenen Wohnung oder in einer Institution leben möchten. Sie erhalten nach einer individuellen Abklärung eine Leistungsgutschrift, einen sogenannten «Voucher». Diesen können sie selbstbestimmt einsetzen, zum Beispiel für eine Wohn-Assistenz. Der Kanton Zürich hat sich diese Änderung des Systems nicht selbst ausgedacht: Alle Kantone haben die Aufgabe, das Behindertengleichstellungsrecht und die UNO-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Über das neue Gesetz entscheidet noch der Zürcher Kantonsrat.