Am Mittwoch hat der SBB-Chef Andreas Meyer seinen Rücktritt auf kommendes Jahr angekündigt. Die Spekulationen in den Schweizer Medien um seine Nachfolge sind in vollem Gange. Hier eine Übersicht über die möglichen Kandidaten:

Legende: Keystone

Renato Fasciati, Direktor der Rhätischen Bahn (RhB). Der 44-jährige Bündner hat bereits bei der SBB gearbeitet, unter anderem als Leiter der Unternehmensentwicklung. Gegenüber SRF sagt Fasciati aber klar, dass er bei RhB bleiben wolle und nicht als Kandidat für die SBB-Spitze infrage komme.

Legende: Cornelia Mellenberger (rechts) mit Jacques Boschung. SBB

Cornelia Mellenberger, Leiterin Fernverkehr und Mitglied der Geschäftleitung Personenverkehr bei der SBB. Die 40-Jährige leitete die Unternehmensentwicklung bei der SBB bis Ende 2018.

Legende: Keystone

Jeannine Pilloud, Chefin des Technologiekonzerns Ascom. Sie leitete von 2011 bis 2017 den Bereich Personenverkehr bei der SBB, verliess das Unternehmen jedoch im Streit. Die 55-Jährige wollte Anfang des Jahres Präsidentin des Migros-Genossenschafts-Bundes werden, unterlag aber einer Migros-internen Kandidatur.

Legende: Keystone

Bernard Guillelmon, Vorsitzender der Geschäftsleitung der BLS. Der welsche Ingenieur mit Jahrgang 1966 hatte vor seinem Amtsantritt bei der BLS bereits leitende Positionen bei der SBB inne.

Legende: Keystone

Jacques Boschung, Leiter Infrastruktur bei der SBB. Der 52-jährige Freiburger ist seit Anfang des Jahres bei der SBB und arbeitete zuvor beim Technologiekonzern Dell.

Legende: Keystone

Nicolas Perrin, Leiter von SBB Cargo. Der Bauingenieur mit dem Jahrgang 1959 arbeitet seit 1987 bei der SBB.

Legende: Keystone

Thomas Küchler, Direktor der Südostbahn. Der 58-jährige Tiefbauzeicher und Bauingenieur war ab 1998 rund 12 Jahre für die SBB tätig.