Der Versuch mit Schnelltests in einem Basler Pflegeheim ist ein Erfolg. Der Kantonsarzt will das Modell weiterempfehlen.

Vor der Arbeit ein Schnelltest, der ähnlich wie ein Schwangerschaftstest funktioniert und rasch anzeigt, ob man sich mit Corona angesteckt hat oder nicht. In einem Basler Pflegeheim konnten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über mehrere Wochen täglich testen lassen.

«Wir haben unter den rund 100 Mitarbeitenden im Heim sieben weitere Fälle entdeckt. Es hat sich also gelohnt», bilanziert Kantonsarzt Thomas Steffen. Alle betroffenen Mitarbeitenden hatten keine Symptome gezeigt.

80 Prozent der Belegschaft machte mit

Vor drei Wochen war in dem nicht näher genannten Basler Pflegeheim ein Viertel der Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Ein grosser Ausbruch. Darum entschied man sich zum Versuch mit den Schnelltests.

Die Tests wurden laut Steffen von geschulten Heimangestellten durchgeführt. 80 Prozent der Belegschaft machten mit und liessen sich auch mehrmals testen. Das Ziel sei damit erreicht.

Angebot an weitere Pflegeinstitutionen

Die Schnelltests sollen nun bei ähnlichen Ausbrüchen auch anderen Alters- und Pflegeheimen in Basel als Option angeboten werden. Dazu gehöre die Schulung und die Ausrüstung mit Tests.

Steffen beton allerdings, dass die flächendeckenden Corona-Schnelltests für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Ersatz für andere Schutzmassnahmen seien. Denn gerade bei Schnelltests gebe es häufiger falsch-negative Testresultate.

Es ist auch ein gutes Gefühl, nicht im Nachhinein zu erfahren, dass man positiv war und möglicherweise jemanden angesteckt hat.

Interesse geweckt

Urs Baudendistel, Leiter des Alters- und Pflegeheims Johanniter in Basel, ist froh um den Pilotversuch. Sein Altersheim sei zwar von heftigen Coronaausbrüchen verschont geblieben bisher. Aber, wenn dies passieren würde, dann sei er überzeugt, dass die Angestellten zum Wohl der über 130 Bewohnerinnen und Bewohner mitmachen würden. «Es ist auch ein gutes Gefühl, nicht im Nachhinein zu erfahren, dass man positiv war und möglicherweise jemanden angesteckt hat.»

Der Versuch in Basel zeigt, wie dies dank Schnelltests verhindert werden kann. Denn positiv getestete Personen ohne Symptome können nach Hause geschickt werden.

BAG prüft neue Teststrategie

In der Schweiz ist man noch am Ausprobieren, wie die Corona-Schnelltests sinnvoll eingesetzt werden können. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt Schnelltests zurzeit für Personen mit Corona-Symptomen und solche, die eine Meldung der Covid-App erhalten haben. Die Evaluation laufe, ob künftig breiter getestet werden soll, heisst es auf Anfrage. Auch die Resultate der Pilotprojekte in Basel würden in die neue Teststrategie einfliessen.