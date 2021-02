Nach dem Medizinstudium (2003) arbeitet Manuel Schibler seit 2013 im virologischen Labor des Universitätsspitals Genf (HUG). Sein Spezialgebiet sind Infektionen des zentralen Nervensystems (Meningitis, Enzephalitis und Myelitis). In der Forschung ist an translationalen Projekten in der klinischen Virologie beteiligt.