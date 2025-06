Seit zehn Jahren verliert die FDP bei nationalen Wahlen kontinuierlich Wähleranteile. Bei den letzten eidgenössischen Wahlen erreichte sie noch 14.3 Prozent – ein historischer Tiefststand.

Seither verlor die FDP auch bei den meisten kantonalen Wahlen Sitze. Unter Präsident Thierry Burkart erhielt die Partei zwar ein klareres Profil – und musste dennoch auf Wähleranteile verzichten.

Im Zweifel wählt man lieber das Original.

Wie das zusammengeht, erklärt die Politologin Chloé Jans von GFS Bern am Beispiel der Migrationspolitik: Die FDP habe versucht, sich bei Migrationsthemen härter zu positionieren. Doch bei den Wahlen konnte die SVP zulegen, nicht die FDP. Denn: «Im Zweifel wählt man lieber das Original», so Jans.

Bisher scheint die FDP also keine Früchte ernten zu können für ihre härtere Linie in Asylfragen.

Wirtschaft wird auch kritisch gesehen

Und auch mit ihrem Wirtschaftskurs drang die FDP offenbar nicht bis zur Wählerschaft durch. Das liegt laut Politologin Jans auch an einem veränderten Umfeld: Was in der wirtschaftsfreundlichen Schweiz für Jahrzehnte gegolten habe – «was gut ist für die Wirtschaft, ist auch gut für die Schweiz» – gelte so nicht mehr.

Die Wirtschaftskritik schadet nicht nur Wirtschaftsanliegen an der Urne, sondern auch der FDP.

«Diese Annahme ist immer mehr unter Druck geraten – man denke an die Abzocker-Diskussion, die Globalisierungskritik oder an das Misstrauen gegenüber Grosskonzernen», so Jans. «Diese Kritikpunkte schaden nicht nur Wirtschaftsanliegen an der Urne, sondern auch der FDP.»

Lateinische Schweiz vernachlässigt?

Für die Freisinnigen sind die lateinischsprachigen Landesteile besonders wichtig: So sind die FDP-Wähleranteile in der Westschweiz und im Tessin deutlich höher als in der Deutschschweiz. Doch in der Westschweiz ist bei den letzten eidgenössischen Wahlen die SVP erstmals an der FDP vorbeigezogen.

Das sind die möglichen Nachfolger von Thierry Burkart

Damian Müller: Luzerner FDP-Ständerat.

Susanne Vincenz-Stauffacher: St. Galler FDP-Nationalrätin.

Damien Cottier: Neuenburger FDP-Nationalrat und Fraktionspräsident.

Andri Silberschmidt: Zürcher FDP-Nationalrat.

Christian Wasserfallen: Berner FDP-Nationalrat.

Andrea Caroni: FDP-Ständerat für den Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Die SVP war mit dem damaligen Präsidenten Marco Chiesa sehr präsent in der Romandie, ebenso die SP, für die der zweisprachige Co-Präsident Cédric Wermuth oft das Wort ergriff. FDP-Präsident Thierry Burkart hörte man in der Westschweiz hingegen nur selten.

Die Romands haben zweifellos andere Sensibilitäten.

Der Historiker Olivier Meuwly stellt auch fest, dass gerade in der Asylpolitik die Positionen in der Westschweiz anders seien als in der Deutschschweiz. «Die Romands haben zweifellos andere Sensibilitäten», so Meuwly, der selbst Mitglied der FDP sowie Autor mehrerer Bücher zu den Parteien und zur Schweizer Geschichte ist.

«Egal, wie die FDP entscheidet – entweder ist sie näher bei der SVP oder bei den Grünliberalen oder der SP.» Die FDP bewege sich stets in diesem Spannungsfeld.

Und dann ist da noch die Mitte

Auf nationaler Ebene ist die Mitte-Partei die grösste Konkurrentin der FDP. Das betrifft insbesondere auch die Frage, welche Partei wie viele Bundesratssitze hat. Zuletzt hat die Mitte die Wende geschafft, auch dank des Zusammenschlusses mit der BDP und dem Namenswechsel von der CVP zur Mitte.

Im Gegensatz zur FDP habe die Mitte Wähleranteile gewonnen, sagt Politologin Chloé Jans. «Bei der FDP ist man immer noch auf der Suche nach Themen und dem ‹Unique Selling Point›.» Die FDP suche also immer noch nach jenem eigenständigen Merkmal, das sie von allen anderen Parteien abhebe.

Dabei bleibt die FDP in ihrem ewigen Dilemma: Sie muss sich zwischen den Grünliberalen und der SVP klar positionieren. Entscheidend bei dieser Positionierung wird die EU-Frage sein – und die Frage, wer die Nachfolge von Thierry Burkart als Parteipräsident antritt.