Gerade einmal 21'266 Stimmen gaben am Abstimmungssonntag den Ausschlag für die Zustimmung zur Einführung einer elektronischen ID, der sogenannten E-ID. Mit einem 50.39 Prozent Ja-Anteil reiht sich die Vorlage ein in eine Reihe von knappen Volksentscheiden. Eine Übersicht über die jüngsten Zitterpartien.

Die knappste Abstimmung: AHV-Reform 2020

So eng wie bei der AHV-Reform 2020, über die vor acht Jahren abgestimmt worden war, endete bislang keine Volksabstimmung. Die mit der Reform verbundene Verfassungsänderung sah eine Anhebung der Mehrwertsteuer vor. Am Schluss wurde das Vorhaben 2017 mit 2361 Stimmen Unterschied und 50.05 Prozent Nein-Anteil verworfen.

Auch spätere AHV-Abstimmung mit knappem Ausgang Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/SINA SCHULDT Fünf Jahre nach der gescheiterten AHV-Reform nahm die Stimmbevölkerung 2022 ein neues AHV-Reformpaket bestehend aus zwei Vorlagen an. Während die Anhebung der Mehrwertsteuer bei diesem Anlauf über 55 Prozent Zustimmung erreichte, blieb es bei der zweiten Vorlage spannend. Schliesslich stimmten 50.55 Prozent der Stimmberechtigten für die Änderung des Bundesgesetzes zur AHV.

Minimaler Vorsprung des Ja-Lagers: Radio- und Fernsehgesetz

Knapp war auch die Abstimmung zum Radio- und Fernsehgesetz. 3649 Stimmen Unterschied verhalfen der Vorlage im Juni 2015 zur Annahme. Das entspricht einem Ja-Anteil von 50.08 Prozent und ist somit der zweitknappste Ausgang einer Abstimmung. Ähnlich eng war das Rennen mit 50.09 Prozent Nein-Anteil auch bei der SVP-Initiative «gegen Asylrechtsmissbrauch», die 2002 wegen 4208 Stimmen Differenz an der Urne scheiterte.

Tauziehen um die Beschaffung neuer Kampfjets

Ein spannender Abstimmungssonntag bot sich auch vor fünf Jahren, als schliesslich eine hauchdünne Mehrheit der Beschaffung neuer Kampfjets zustimmte. Gerade einmal 8515 Stimmen gaben den Ausschlag zum Schlussresultat mit 50.13 Prozent Ja-Anteil. Erwähnenswert ist auch die überdurchschnittliche Stimmbeteiligung von fast 60 Prozent.

Kampfjetbeschaffung Eidg. Vorlage: Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge JA 50.1% 1'605'700 Stimmen NEIN 49.9% 1'597'030 Stimmen Stimmbeteiligung 59.4%

NEIN 49.9% 1'597'030 Stimmen Stimmbeteiligung 59.4% JA-Anteil in %













SVP-Initiative «gegen Masseneinwanderung» mit knappem Sieg

Eng war der Ausgang auch im Februar 2014 bei der Zuwanderungsinitiative der SVP. Am Schluss konnte das Pro-Lager 19'302 Stimmen mehr auf seiner Seite verbuchen, was einem Ja-Anteil von 50.33 Prozent entspricht. Auch an diesem Abstimmungssonntag zeigte sich eine hohe Mobilisierung mit einer Stimmbeteiligung von gut 56 Prozent.

Die Schweiz und Europa: Nein zum EWR-Beitritt

Die Frage über den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR Ende 1992 mobilisierte wie keine andere Vorlage: 78.7 Prozent aller Stimmberechtigten beteiligten sich an der Abstimmung – bis heute ungebrochener Rekord. Am Schluss machten 23'836 Stimmen den Unterschied. Damit scheiterte die Vorlage mit einem Nein-Anteil von 50.34 Prozent.