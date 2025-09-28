Nun ist das Schlussresultat da: Das Schweizer Stimmvolk nimmt die Vorlage zur E-ID an.

50.4 Prozent der Stimmberechtigten, die an die Urne gegangen sind, haben sich für den elektronischen Identitätsnachweis ausgesprochen.

Etwas über 20'000 Stimmen machten den Unterschied.

Dass die Abstimmung auf Messers Schneide stand, ist überraschend. SRG-Umfragen im Vorfeld der Abstimmung zeichneten ein stabiles Ja.

E-ID Eidg. Vorlage: Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz) JA 50.4% 1'384'549 Stimmen

NEIN 49.6% 1'363'283 Stimmen Stimmbeteiligung 49.6% JA-Anteil in %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Kanton wählen Aargau Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Endresultat Kanton JA % Stimmen

NEIN % Stimmen

Golder interpretiert das vorläufige Ergebnis als ein «Misstrauensvotum» gegenüber der Regierung. Dies nicht nur aus dem SVP-Milieu, sondern darüber hinaus; bei weniger einkommensstarken Gruppen, Frauen – «eine tief gespaltene Schweiz in allen Details», bilanziert der GFS-Politologe.

E-ID-Vorlage benötigt nur Volksmehr Box aufklappen Box zuklappen Die Vorlage für die Einführung einer E-ID unterlag dem fakultativen und nicht dem obligatorischen Referendum. Das heisst, für eine Annahme der Vorlage reichte das Volksmehr.

Gemäss Golder haben konservative Kreise ihre Anhängerinnen und Anhänger gut mobilisieren können – insbesondere Personen, die den Institutionen kritisch gegenüberstünden.

Eine Rolle könnte Golder zufolge auch das zweite Thema des Abstimmungssonntags gespielt haben, die Abschaffung des Eigenmietwerts. In den Städten liege die Eigentumsquote beim Wohneigentum tiefer. Es sei daher denkbar, dass dort weniger Menschen an der Abstimmung teilnähmen.

Es ist viel knapper, als ich mir das erhofft habe.

Noch bevor das Endergebnis kommuniziert wurde, sagt die Zürcher Nationalrätin Min Li Marti, sie sei immer davon ausgegangen, dass es knapp werde. «Es ist jetzt viel knapper, als ich mir das erhofft habe», so die Nationalrätin. In dieser Knappheit schwinge eine gewisse «Digitalisierungsskepsis» mit, interpretiert die Parlamentarierin.

Monica Amgwerd, Kampagnenleiterin des Nein-Lagers, geht nicht wie Min Li Marti von einer grundsätzlichen Digitalisierungsskepsis aus. Die Menschen wollten eine Digitalisierung, die ihnen nütze. «Es muss eine positive Digitalisierung sein», so Amgwerd.

Worum es bei der E-ID-Vorlage geht

Mit der E-ID sollen sich Nutzerinnen und Nutzer künftig digital ausweisen können. Der elektronische Ausweis würde beispielsweise dazu verwendet werden, im Internet einen Strafregisterauszug, einen Führerausweis oder Diplome zu bestellen. Abgesehen von den Behörden soll die E-ID aber auch etwa beim Kauf von Alkohol eingesetzt werden – online und an der Bar.

Die E-ID ist als eine freiwillige digitale Alternative zum Schweizerpass oder der klassischen ID-Karte geplant. Frühestens ab Sommer 2026 sollen Interessierte eine E-ID kostenlos in der Swiyu App bestellen können. Momentan kann man dort bereits eine sogenannte Beta-ID zu Probezwecken hinzufügen.

Legende: Das Gesetz sieht vor, dass der Bund die E-ID herausgibt und die dafür notwendige technische Infrastruktur betreibt. Im Bild ein Plakat der Gegner. KEYSTONE/Cyril Zingaro

2021 sagte das Stimmvolk deutlich Nein zur Einführung einer E-ID, mit fast zwei Dritteln Nein-Stimmen. Damals hätte eine Privatfirma die E-ID herausgegeben. Nun lancierten Bundesrat und Parlament das Projekt einer staatlichen E-ID.

Laut dem Bund werden die Daten der E-ID dezentral gespeichert, auf den Handys der Nutzerinnen und Nutzer. Wer sein Handy verliert oder wechselt, muss eine neue E-ID beantragen, denn sie kann nicht kopiert werden. Der Bund betreibt eine Vertrauensplattform, um zu überprüfen, ob E-ID-Daten nicht gefälscht sind.