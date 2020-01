Die F/A-18 der Schweizer Luftwaffe sind wieder einsatzfähig, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mitteilt.

Nachdem im Oktober Risse an den Scharnieren von Landeklappen mehrerer Flugzeuge festgestellt worden waren, wurden alle dreissig Maschinen des Typs kontrolliert.

Die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe anlässlich des bevorstehenden World Economic Forum (WEF) sei damit gewährleistet.

Die Kontrollarbeiten hat die Ruag MRO Schweiz durchgeführt und am Dienstag abgeschlossen, wie das VBS mitteilte. An rund zwei Dritteln aller kontrollierten Scharniere, von denen jedes Flugzeug zwei verfügt, seien Ermüdungsrisse festgestellt worden.

Ein grosser Teil der betroffenen Landeklappen wurde in der Zwischenzeit repariert und in die F/A-18 Hornet C/D eingebaut. Die Flugeinschränkungen aufgrund der Risse an den Landeklappen seien bei allen Flugzeugen aufgehoben worden, hiess es weiter. Die Reparaturarbeiten an den restlichen Landeklappen seien im Gang.